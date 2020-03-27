MINI这支等红灯广告，是让人抓心挠肝的100秒！

大家等红灯是什么感觉？

是不是眼睛看着灯里跳动的数字，即使内心早已无比焦灼，整个人还是得安安静静地跟着秒数倒数。平常转瞬即逝的一分钟，好像突然变成一个世纪那么漫长？偷偷吐槽，这种情况小编在等广告的时候也有过。你以为他们不懂你的心境吗？

下面这则广告就把这种等待中抓心挠肝的状态表现得淋漓尽致——

整支视频没有对话，没有文字，完全通过镜头、声音，以及对细节生动的描绘和强烈对比中，表现出了非常紧张且焦灼的100秒。

开头mini一个急刹在红灯前停下，

时间仿佛随着红灯的镜头从这一刻被拉长再拉长，放大再放大，慢慢凝固，静止，

没有了疾驰时的引擎轰鸣，周遭变得格外寂静，敏感到甚至能听到机械表的指针转动，

能察觉窗外一只虫子在地上爬行，

远处拉铁链的声音也变得分外聒噪刺耳。

车内的人越来越不耐烦，

整个世界更透着一股暗潮涌动的紧张感。

能看到一滴水在玻璃上滑落，

一滴汗在额头缓缓流下，

远处的老人一步步挪动着过马路，反光镜揭破车内人的焦灼，

忍不住握紧方向盘，这一刻仿佛度秒如年。

再一看旁边的店员，他正用仿佛能看穿你的视线，目不转睛地凝视，

转脸另一边，公交车里的大爷投来挑衅（还是同情？）的微笑，

车里的人一脸的不耐烦，却只能隐忍着拍一下方向盘，

时间缓缓流过，但车早已卯足了劲，蓄势待发，

镜头在指针转动的表盘和红色的灯光之间切换，仿佛是心脏在紧张的跳动，

只待绿灯一亮，立马脱缰疾驰，绝尘而去……

这是一则MINI John Cooper Works 的广告。在MINI家族中JCW系列一直都是性能担当，与高尔夫R、奥迪S3等车型同属小钢炮阵营，有“英国小钢炮”之称。

视频的整个过程把等待的焦急与外界的缓慢镜头作对比，用细微的声响衬托静到能听见心跳的紧张心境，以焦急和忍耐的心态表现更衬托了车子令人迫不及待想要征服街头的驾驶体验。

MINI Bavaria（巴伐利亚） 在facebook 上表示，MINI John Cooper Works 有 306 HP的强悍动力，

就像在告诉你，你等的每一次红灯都是一次挑战人性的耐心测试。

来源：facebook