贝壳找房：这曾经是我们的家 

带不走的回忆，不该留在原地。惯例，先看正片：

七夕情人节，鹊桥相会，贝壳找房这次反其道而行之，没有和大多数人一样去歌颂爱情，而是以一个平凡夫妻分别然后卖房的故事，去讲述那些只有成年人才会有的心酸遗憾。

当我们拿到脚本时，7页7场戏，四个不同的时空，我们意识到这不会是一次轻松的拍摄。

我们遇到的第一个问题就是场地，导演贯彻了他一贯的高要求严标准，几天时间内我们的制片跑遍了上海的各个角落：从松江到金山、从居民楼到别墅、实景棚到真实家，我们都没有找到让人满意的场地。

但意想不到的是，我们抛开了外联和实景棚，抱着碰运气的心情，在Airbnb上发现了一个不错的场地，二话不说立刻找到房东定下了拍摄的事宜。



被否定掉的场地们



在临近拍摄的前一天下午，我们仍然在寻找可以让我们拍摄开头雨戏的小区单元门，最后一刻老板出马，提出了可以去他所居住的小区拍摄，当天下午我们跑物业、跑居委会、联系保安，总算是解决了我们的燃眉之急。

拍摄当天小区居民也十分配合，我们表明了我们的来意，他们也愿意让出了车位和空间，在大家的共同努力下我们完成了执行层面上最难的雨戏拍摄。



上海雨神：你想要什么样的雨，我给你什么样的雨



导演：貌似入戏了

而当我们在市区拍摄内景时，却有着种种限制。拍摄地点位处8楼，场地狭小只有120平米不到，没有找到其他合适场地存放设备和道具，我们不得不把道具和部分设备放在楼下停车场的小花园，分出人手去看管，需要时从货梯上下。



我们将民宿大改造



同时，我们被要求整个组必须待在房间内，可想而知几十个大汉窝在一间小房间内可不好受，整个屋子好像桑拿房。

这一切都是为了不给居民商户造成不必要成困扰和麻烦，只要不要影响他们的生活，从结果上来说也是便利了我们的拍摄。



道具老师：其实我真正的身份是厨师



制片：不想做保安的制片不是好场务



因为房间太挤而无处可去的监制



我们时间少任务重，整整奋斗了25个小时，面临着家的几次翻景拍摄，从日出到下一个日出，终于完成了所有镜头的拍摄。但即使我们紧锣密鼓一丝不敢松懈，但男女主角冷战的夜戏拍着拍着天就亮了，只能靠后期去解决，在online老师和TC老师一番操作鬼斧神工，也算弥补了我们拍摄时的遗憾。



Before





After

《家的告别式》从开始到结束，每个人都是全身心投入，从前期到后期，我们夜以继日，希望能带给各位观众大家一丝宽慰，一刻思考，人生海海总有遗憾，目视前方，步履不停。

thanks！感谢所有的小伙伴~

CUSTOMER客户：贝壳找房

AGENCY制作代理：MSE动观

EXECUTIVE PRODUCER监制：童超/曾健

DIRECTOR导演：徐凯伦

ASSISTANT DIRECTOR副导演：刘家豪

SITE PRODUCER制片：张恒/Eric/奚旺

CUSTOMER PRODUCER /客户制片：张慧/李迪

GRAPHIC DESIGN/平面设计：陈梦迪



DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY摄影指导：王光材

ART DIRECTOR美术：黄宇聪

LIGHTING ENGINEER灯光师：金生扬

PROP MASTER道具师：汪韩峰



OUTREACH PRODUCER外联制片：过云飞

STYLING DRESSER/服装师：丫丫

GRIP场务：亮堂场务

OFFLINE剪辑：李诗男

ONLINE合成：O Five

COLORIST调色：梦芷

MIXING混音：东岸

ACTOR AGENT演员经纪：陈勇/胡人杰