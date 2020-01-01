有多少件战衣，就有多少种战术

第一次，穿上幼儿园园服，高兴地在爸妈面前跳着蹦着，把小裙子转成轻飘飘的圆圈。

后来，不情不愿地穿上永远都不太合身的校服，总想把水手服的下摆塞紧，或把运动裤改短。

再长大，只能穿上白衬衫，去面对外面的腥风血雨，一路披荆斩棘。

心里面却也暗暗期盼，什么时候才能穿上那套向往的礼服，大迈步走上属于自己的舞台。灯光，聚焦在闪亮的自己身上。

是的，我的衣橱里，少了一件新衣。

它是我的第二层肌肤，是包裹自尊心的铠甲，是确定自我的手段。

“它撼动着时尚的理念，错开性别的印象，创造品格，和情爱的肌理，甚至在描摹，企图塑造欲望的形状。”

—-鹫田清一《衣的现象学》

我选择它，是在选择我想要展示的自我形象，是在宣示我与外界的距离，是在演绎我的属性，我的性格。我也想要自己界定，“什么是适合我的新衣，究竟什么才是美丽”。

在这个盛夏，看30+的姐姐，穿着华丽盛装，在舞台上用魅力征服所有不服，用气势打破偏见。她们不向世俗缴械，面对战场也绝不退却。

这就是我们想要成为的美丽。我想拥有和姐姐一样的战衣，一样的勇气。

《和平精英》➕《乘风破浪的姐姐》——合作款皮肤，打造一个符合游戏背景的武器装备库，呈现姐姐同款服装、道具精密制作过程。

“Clothes make people”，是时候该打破了，衣装，就该由自己制定。化妆，是变身的技法；换装，是最本能的革命。

创意初期，我们想了很多，比如女孩的成长，女性的定义，美丽的诠释，姐姐的困境，要击碎的偏见等等。

最后回到衣服本身上，服装，对于女性来说究竟意味着什么？

战衣，是武器，也是战术。

换装，是蜕变，也是革命。

每一个女孩，都是最强的精英。

感谢有你，一起乘风破浪维护和平！

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