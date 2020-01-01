泰式搞笑广告又来了！看一瓶甜辣酱如何化解夫妻矛盾？

生活需要调味剂，夫妻生活更需要，尤其是在一方犯了错还想要弥补对方的场合上，调味剂的存在更加至关重要。

最近，泰国甜辣酱品牌Maepranom Brand就推出了这样一支广告——一瓶管装甜辣酱完美调和了一场一触即发的夫妻矛盾。

故事以丈夫犯错开场：妻子让去配钥匙，自己却拿着钥匙去了复印店。于是，打算弥补错误的丈夫决定邀请生气的妻子在凌晨两点去吃烤鸡。

在这并不平凡的吃鸡之夜，丈夫若想赢取妻子的原谅，必先做到有备无患。

第一回合：有没有带吃鸡的工具？

“我要徒手吃鸡吗？”妻子一语刺中丈夫的后脊梁骨。

丈夫掏出食物夹子，笑眯眯！此局safe。

第二回合：有没有带甜辣酱？

“宝贝，你有Maepranom甜辣酱吗？”妻子或许并没有对丈夫抱有希望。

但这次，丈夫却出奇地带了Maepranom甜辣酱。

于是，有被惊喜到的妻子露出了6个月以来第一次微笑。

第三回合：把酱汁碗端上来！

丈夫带了甜辣酱，妻子感到十分欣慰。这时，心情变得不错的妻子让丈夫把酱汁碗端上来。

可惜，丈夫又变傻了——“什么酱汁碗？”

妻子收起笑容，咬牙切齿，狠狠地为丈夫描述了一遍“草莓图案的粉色酱汁碗”后，抛物泄愤。





第四回合：烤鸡用得着洗面奶吗？

被乱物砸懵的丈夫，情急之时甩给妻子一瓶“洗面奶”。

妻子心情复杂，失望地看向丈夫：“现在你是要我洗洗睡？”

好！洗洗就洗洗！然后，妻子带着一脸的惊恐和甜辣酱回来了。

原来“洗面奶”就是Maepranom甜辣酱，管状的Maepranom甜辣酱。

最后一回合：丈夫取得了烤鸡之夜的胜利！



知道自己错了的女人，向占了理的男人服软，男人瞥了一眼，不予理睬。





但，最后他们还是和好了，就这样浪漫地吃着烤鸡，吃到天亮。