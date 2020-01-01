安慕希 x 陶陶居，穿“粤”时光，今日饮佐茶未？

配合5G酸奶全新上市，安慕希推出“一起安慕希，反倒有型”的营销主题，借力北京、广州、上海等6大城市文化底蕴，联动各城极具代表的IP进行新品地域推广。
广州，一个好鬼“犀利”的城市。在这里，“得闲饮茶”早已深入人心。如何将延续百年的早茶文化与标榜年轻潮流的新式酸奶进行结合？如何在传统中“喜新”，又于新生中“念旧”？
带着这样的思考，我们帮助安慕希联动广州百年老字号陶陶居，打造了一座限时营业的新式“有型茶楼”。
有型吹水堂 穿“粤”茶楼时光
从清朝供劳苦大众休息交流的一厘馆，到民国供有闲的人消磨时间的茶居，再到如今装修雅致、点心丰富的茶楼酒家，陶陶居见证了粤式早茶文化的变迁。
我们为二者的合作策划了一座穿“粤”时光的有型茶楼，横跨从古到今三大区域，尽显古今茶楼文化：代表传统文化的复古茶馆区、民国风情满满的羊城旧梦区、新旧文化元素兼备的国潮融合区。
各区域还打造了沉浸式的互动体验：进入红灯笼高挂的复古茶馆，就有“店小二”为您奉上一杯热茶；置身羊城旧梦区，摄影师傅为端坐镜头前的您整张靓照，瞬间回民国；到了诚意满满的国潮融合区，各色的联名美食、琳琅满目的伴手礼、体感动漫互动等亮点满满。
9月24日上午11点28分吉时时刻，有型茶楼盛大开业。安慕希、陶陶居两大战队齐亮相，分别代表新潮与传统。
街舞与醒狮的台上battle，玩转最强混搭；陶陶居明星大厨“食”力打call，带着联名菜品亮相。
有型好好味 唇齿留香
开茶楼，我们玩真的！老字号陶陶居的茶点创新融入安慕希产品，匠心打造联名茶点。好饮好食，希有美味。
这个环节也是主创团队的幸福高光时刻，打飞的前往广州陶陶居提前试吃、记录下食材和口感、为每一款联名茶点取一个怦然心动的名字。不信请看：
陶你心冻·饮品系列
酸奶爱上草莓，红着脸像极了初恋
一层一层剥开我的心，见唔真心
陶然时光·茶点系列
召集虾兵鱼籽酱，给你一片海的浪漫
靓仔需要我，靓女需要我，蛋挞很“芒”的～
外表铁憨憨，心里美芝芝
吃完这杯，说话都奶声奶气der～
有型好野送 好礼送佳人
安慕希广州城市巡演正值中秋前夕，当然少不了一波佳节好礼，更何况我们联名的还是被誉为“月饼泰斗”的陶陶居。
三大礼盒，闪亮登场；老广手信，HEA潮牌联名；有吃有玩，搞掂中秋。
粤式风情的设计，再现广州经典骑楼。可爱舞狮左右相伴，祥云陪衬。内有月饼味酸奶，和酸奶味月饼，创意与美味十足，真系好食。
陶礼喜欢·手信系列
「凤梨乐陶陶」凤梨酥、「陶你酥心」核桃酥、「陶气鸡仔」饼、「陶然奶香」曲奇，安慕希酸奶定制化改造当地四大畅销特产，带来一套特色与诚意满满的限量手信。
狮来运转，好运预定
本地潮牌HEA联名限定，一罐陶陶居茶叶，一套定制茶具，老广味道尽在手中。得闲饮茶，时来运转。
此外配合有型茶楼的营业，我们还结合广州地标建筑、传统文化等内容，为安慕希广州拍摄了一支城市核心video，演绎品牌城市理念，传递「喜新念旧，反倒有型」的精神核心。