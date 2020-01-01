安慕希 x 陶陶居，穿“粤”时光，今日饮佐茶未？

配合5G酸奶全新上市，安慕希推出“一起安慕希，反倒有型”的营销主题，借力北京、广州、上海等6大城市文化底蕴，联动各城极具代表的IP进行新品地域推广。

广州，一个好鬼“犀利”的城市。在这里，“得闲饮茶”早已深入人心。如何将延续百年的早茶文化与标榜年轻潮流的新式酸奶进行结合？如何在传统中“喜新”，又于新生中“念旧”？

带着这样的思考，我们帮助安慕希联动广州百年老字号陶陶居，打造了一座限时营业的新式“有型茶楼”。

有型吹水堂 穿“粤”茶楼时光





从清朝供劳苦大众休息交流的一厘馆，到民国供有闲的人消磨时间的茶居，再到如今装修雅致、点心丰富的茶楼酒家，陶陶居见证了粤式早茶文化的变迁。

我们为二者的合作策划了一座穿“粤”时光的有型茶楼，横跨从古到今三大区域，尽显古今茶楼文化：代表传统文化的复古茶馆区、民国风情满满的羊城旧梦区、新旧文化元素兼备的国潮融合区。