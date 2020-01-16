东风风神品牌焕新：你会是下一个《追风者》吗？

很多人说，如今的汽车广告，越来越难做。放眼市场，一半是腔调高冷的自我表白，一半是铺垫冗长的车主微电影。汽车广告一如当年的地产广告，慢慢陷入了一种行业复制。

然而前行的时代脚步，不会给世界留下重复过往的理由。如老牌国民车东风风神，就将它突破现状的渴望，反映在了它不断的自我革新。除却技术上的迭代，它更希望被越来越多的年轻人喜爱和向往。提出了“纵享驾趣，一路风神”的理念变革后，风神急需建立起全新的品牌形象。

在流媒体主导的时代，代表着企业形象的品牌广告片并不讨喜，却又不可或缺。而接到这个任务的创意团队坚持认为，即使是最普通的广告片，也应成为有故事和人文主义温度的内容。

创作团队洞察到，生活中有热爱、有梦想的年轻人，一定有着对其心爱事物的执着；他们一面肩扛着上代人签发的种种刻板偏见标签，一面努力坚持着自己的目标。尤其是当今新一代青年，他们前所未有的清楚自己热爱着什么，他们愿意为这份热爱付出，甚至享受这份付出、享受这份执念中的乐趣。

于是，一个《追风者》的故事诞生了。





影片中设置了一个孩子的形象 ——因为对风和速度的向往，触动了他一生的追风之梦，进而成长为一位逐风前行的赛车手。可以说，影片正是将这个孩子的形象，作为了风神品牌的人格化缩影；而品牌的技术优势和价值理念，也通过角色得到顺理成章的呈现。

其实在真实的次元里，东风风神便拥有着一支优秀的职业车队，除了在国内外顶级赛事屡创佳绩，还培养出了谢欣哲、黄福金等明星车手。一方面，是因为风神产品背后有着军工背景及相应技术优势，另一方面，也是企业多年的使命感与情怀使然。

在细化脚本过程中，为了更好的打磨故事，创意团队特意采访了著名赛车手谢欣哲，听他说起自己的成长，从心动到痴迷、从执着到突破的人生成长过程，应证了原创中的很多想法，也更深入完善了情节。

追风者



而影片的旁白，则采用了别具一格的表述方式：

梦想

是什么？

它从何而来

又将去往何方？

它拥有怎样的力量

让你用一生努力追逐

充满渴望？ 梦想

是什么？

它何时悄然出发

又可曾最终抵达？ 在这条

叫做人生的赛道上

它如何让你的心变得勇敢

目光不再彷徨

让你披坚持锐，御风前行？ 梦想

是什么？

答案在风起的方向。

通篇文案采用诗化的律动和留白，一次次发出拷问，却又始终没有给出答案。

因为其实每个人的心里，都有着这样一个努力奔向梦想孩子；我们在长大，那个追风少年却始终在我们内心深处，让我们奋力奔跑，活成自己想要的样子。

《追风者》，是东风风神品牌焕新升级的形象片，更是我们每个人自己的答案。

北京车展上东风风神形象片发布，引来现场媒体和观众的关注。



