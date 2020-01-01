认养一头牛：从塞外到大唐，一碗牛奶的千里进宫路

提到抖音KOL的内容营销，你会想到什么样的博主和视频？

在剧情号短视频内容日益受到重视和认可的内容营销时期，有这样一个团队，正在以“内容第一”的标准，认真的对待自己的每一条片子。







在古代，牛奶是高端奢侈品，只有贵族能够享受。唐代鲜牛奶只供给宫廷贵胄之家，北宋朝廷甚至设置了乳酪院，专门掌供鲜牛奶和奶制品。

整个自然界只有人类在成年之后仍然保留喝奶的习惯，你喝的不是奶，是高贵。

认养1头牛的品牌缘起，是为了证明一杯中国造的顶级好奶真的不需要那么贵。

而等闲内容引擎独立运营的抖音账号“奇妙博物馆”，则用一条《千里送奶的故事》向人们展示了短视频营销的新可能。

在创意过程中，导演想到用皇室待遇表示牛奶的顶级，同时利用中国人民流传千年的责任感和使命感特质，与客户敲定了“每段不负使命的佳话，都值得一场翻越万水千山的等待”的主旨，决定上演一场“千里送奶”的大戏。

用一杯奶作为主线，贯穿古代与现代剧情，在古风剧情的框架上，引入现代元素的点缀与冲击。拍摄期间摄制组奔走于沙漠、草原、市井与宫廷之间，严格要求场景、服装、道具符合时代特色，为每一组镜头进行千百次的尝试与修改，最终为观众与客户呈现出酣畅淋漓、千里送奶的一出好戏。

经过七八天不眠不休的拍摄（导演更是破了六天只睡10小时的记录），片子在账号“奇妙博物馆”一经上线，短时间内在抖音平台获得了320万播放量，23万点赞，1.7万评论，落地页点击量22.6w。

片子的内容和质量刷新了观众对短视频制作水准上限的认知，为观众带来了一场传统古风与现代特色碰撞下的视听盛宴，带动了一波“我在奇妙博物馆看古装大电影”的风潮，极大地满足了观众的新鲜感与视听享受，同时获得了客户的好评。

抖音KOL应该拍什么样的内容？短视频营销的抓手在哪里？千人千面。

但我们相信，用心做内容的人，总会放光。

创作企业名单：

等闲内容引擎

创作人员名单：

导演：邢晨万里

摄影：赵荔晨