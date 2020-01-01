认养一头牛：从塞外到大唐，一碗牛奶的千里进宫路

提到抖音KOL的内容营销，你会想到什么样的博主和视频？
在剧情号短视频内容日益受到重视和认可的内容营销时期，有这样一个团队，正在以“内容第一”的标准，认真的对待自己的每一条片子。
在古代，牛奶是高端奢侈品，只有贵族能够享受。唐代鲜牛奶只供给宫廷贵胄之家，北宋朝廷甚至设置了乳酪院，专门掌供鲜牛奶和奶制品。
整个自然界只有人类在成年之后仍然保留喝奶的习惯，你喝的不是奶，是高贵。
认养1头牛的品牌缘起，是为了证明一杯中国造的顶级好奶真的不需要那么贵。
而等闲内容引擎独立运营的抖音账号“奇妙博物馆”，则用一条《千里送奶的故事》向人们展示了短视频营销的新可能。
在创意过程中，导演想到用皇室待遇表示牛奶的顶级，同时利用中国人民流传千年的责任感和使命感特质，与客户敲定了“每段不负使命的佳话，都值得一场翻越万水千山的等待”的主旨，决定上演一场“千里送奶”的大戏。
用一杯奶作为主线，贯穿古代与现代剧情，在古风剧情的框架上，引入现代元素的点缀与冲击。拍摄期间摄制组奔走于沙漠、草原、市井与宫廷之间，严格要求场景、服装、道具符合时代特色，为每一组镜头进行千百次的尝试与修改，最终为观众与客户呈现出酣畅淋漓、千里送奶的一出好戏。
经过七八天不眠不休的拍摄（导演更是破了六天只睡10小时的记录），片子在账号“奇妙博物馆”一经上线，短时间内在抖音平台获得了320万播放量，23万点赞，1.7万评论，落地页点击量22.6w。
片子的内容和质量刷新了观众对短视频制作水准上限的认知，为观众带来了一场传统古风与现代特色碰撞下的视听盛宴，带动了一波“我在奇妙博物馆看古装大电影”的风潮，极大地满足了观众的新鲜感与视听享受，同时获得了客户的好评。
抖音KOL应该拍什么样的内容？短视频营销的抓手在哪里？千人千面。
但我们相信，用心做内容的人，总会放光。
创作企业名单：
等闲内容引擎
创作人员名单：
导演：邢晨万里
摄影：赵荔晨
数英奖参赛项目说明——等闲内容引擎 西安，制作公司
【背景与目标】
“奇妙博物馆”是等闲内容引擎独立运营的抖音账号，通过精致的视频内容制作、奇妙悬疑的拍摄风格，获得了1200w粉丝的喜爱。
认养1头牛，新型乳业品牌，全力打造“数字化乳业第一品牌”，致力于“做一杯让老百姓都喝得起的放心奶 ”
本次合作是认养1头牛品牌与IP奇妙博物馆（合作时，奇妙博物馆抖音粉丝量1055万）的内容联合，旨在以短剧情的故事形式，扩大品牌的声量，传递高质量乳品的品牌价值，增加销量。
【洞察与策略】
认养1头牛的品牌缘起，是为了证明一杯中国造的顶级好奶真的不需要那么贵。
等闲内容引擎我们在创意执行中，想到用皇室待遇表示牛奶的顶级，同时利用中国人民流传千年的责任感和使命感特质，与客户敲定了“每段不负使命的佳话，都值得一场翻越万水千山的等待”的主旨，决定上演一场 “千里送奶”的大戏。
【创意阐述】
用一杯奶作为主线，贯穿古代与现代剧情，在古风剧情的框架上，引入现代元素的点缀与冲击。拍摄期间摄制组奔走于沙漠、草原、市井与宫廷之间，严格要求场景、服装、道具符合时代特色，为每一组镜头进行千百次的尝试与修改，最终为观众与客户呈现出酣畅淋漓、千里送奶的一出好戏。
脚本创意5天，拍摄5天，剪辑5天，制作周期共15天。
【结果与影响】
本期视频打破了短视频平台的观众对于以往大型古装剧的传统认知，将古装剧轻量化的概念根植人心，在不降低剧本质量、不缩减服化道配置、不压低演员阵容、不敷衍后期剪辑的基础上，经过压缩视频时长、精简故事结构、舍弃冗余情感等一系列轻量化的改装，在短时间内通过紧凑的剧情、饱满的情绪、强大的制作力，迅速从同类型产品中脱颖而出。
奇妙博物馆为观众展开一副颇有古代烟火气的画卷，极大的调动了观众的观感神经，用超强的话题性与戏剧感染力让观众身临其境般投入到这段波澜壮阔的时代里。引起了观众极大的观影兴趣。
超一流的制作水准，为观众带来了一场传统古风与现代特色碰撞下的视听盛宴，带动了一波“我在奇妙博物馆看古装大电影” 的风潮，极大地满足了观众的新鲜感与视听享受。并促进了双方的进一步视频合作。
短视频快速在抖音平台获得了320万播放量，23万点赞， 1.7万评论，落地页点击量22.6w。
成片效果收到了广告主和网民观众的一致好评。