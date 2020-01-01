雪佛兰微电影「照亮你的世界」，记录疫情下医护家庭的守护故事

2020年春节，一段路人拍摄的视频引发了百万网友的转发和点赞，这段真实视频拍摄于封城时的武汉。凌晨三点下着冷雨和平大道上，一个医生撑伞独自前行，她的身后是丈夫开车跟随默默护送，用车灯为她照亮漆黑的前路。

多家新闻媒体报道了视频背后的故事：新冠疫情爆发后，妻子汪晓婷在大年二十九被抽调到一线发热门诊。医院为医护安排了隔离宿舍，但封城期间公共交通停运，丈夫想来接送，在一线与病患接触的她，为不感染家人，不愿上车执意走路，丈夫就开车跟随她默默护送，在疫情下的寒夜用温暖的车灯为妻子护航，60多天里风雨无阻。

不少网友看完报道后泪目，他们在危难时刻只为对方着想，当病毒把人隔离开来，在最近的地方默默守护，用温暖的车灯为她驱散黑暗。雪佛兰根据这对车主的故事拍摄了微电影「照亮你的世界」，记录了医护家庭面对未知疫情时，从争执恐惧到勇敢乐观的转变，雪佛兰开拓者始终陪他们一起勇敢逆行，照亮黑暗前路，共同迎接光明。

在本该团聚的日子，医护挺身而出，坚守在最危险的前线，没陪家人吃年夜饭，错过与爱人的纪念日，计划好的假期被迫搁置。雪佛兰号召你我不要忘记守护我们的白衣天使，发起「920梦想假期」活动，给2020年最需要治愈，需要休息的人放个假。我们通过H5号召广大网友们一起为白衣天使们送上上海迪士尼3天2晚梦的假期，医护人员参与H5互动，就能抽取雪佛兰座驾接送的梦想假期。

9月20日，雪佛兰开拓者车队护送全国的9个医护家庭来到上海迪士尼，送上专宠医护的梦想假期，用实际行动向最美逆行者致敬。这9对医护家庭，有的放弃了准备半年的休假，没等丈夫开口说要上一线，妻子就已经猜到丈夫的选择，默默帮丈夫整理了行李；有的背着父母报名，在春节离家支援武汉，在重症病房度过终身难忘的30岁生日；有的转战了多家方舱医院，在50天里从死神手里抢回了更多生命……他们是2020照亮我们心中希望的光！

2020年虽然以困难险阻开头，但在医护逆行者的守护下，我们迎来了花开疫散。每年的9月20日都是一个爱与梦想的专属纪念日，今年的920雪佛兰愿作照亮你前路黑暗的光，坚定地陪伴每一位勇敢逆行的人。