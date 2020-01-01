京东超级宠粉日：AMD×火影忍者“职场爽剧”

原标题：京东超级宠粉日：AMDx火影忍者热血职场上新番

又是努力搬砖的一天，大家的「查克拉」能量都还够吗？面对工作中无处不在的任务和挑战，谁说你我的职场日常不是一出高潮迭起的热血番？

9月的AMD京东超级宠粉日，客户希望通过与热血动漫IP火影忍者的深度合作，提升京东电脑数码站内AMD锐龙本的销售成绩，同时为AMD品牌破次元圈粉。当我们接到这份Brief，内心的中二少年魂再次热气腾腾了。先来看看这支超燃的火影忍者“职场爽剧”吧！

“AMD Yes”遇上“火影本命”，如何碰撞出灵魂共鸣？

如果你了解AMD的逆袭故事，想必也会忍不住直呼“热血”：自三年前推出「Ryzen锐龙系列」以来，AMD在芯片市场成功逆风翻盘，一路势不可挡，收获了一大波专业粉丝“AMD yes”的肯定。这次的京东超级宠粉日IP联合营销，京东电脑数码和AMD之所以选择与火影忍者IP一起联手宠粉，也是希望能和广大火影迷们的热血之魂产生共鸣。





成为职场「精英上忍」的芯の奥义！

我们每个人都是职场生活中的忍者，想要打怪升级、修炼成“精英上忍”，少不了“查克拉”满满的高性能AMD锐龙本加持，助你开启职场高能表现。在视觉创意表现上，我们采用了二维黑白逐帧动画加真人实拍的混合次元风格，一方面让打斗画面更加行云流水，以更好地呈现出AMD的高性能表现，另一方面也能让观者产生更强的现实代入感。



男主是不是像极了在职场高能开挂的自己！

为了延续火影忍者的热血内核，除了融入忍术结印、多重影分身等经典IP元素，我们还将职场中的拖延症、背黑锅、Deadline三大难题具象化成二次元的邪恶大魔王，将职场打怪日常变成高能热血的战斗场面，是不是更有内味了！



芯片影分身K.O.拖延狂魔



多重影分身+芯片苦无K.O.甩锅侠



芯片手里剑K.O. Deadline

芯有不凡，热血再燃！快来为自己配上高能生产力工具，解锁职场生活高能表现吧！