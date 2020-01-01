淘宝特价版“1元更香节”：土潮+鬼畜+沙雕，太上头了！

原标题：土潮+鬼畜+沙雕三重奏，1元更香节，太上上上上上上头头头了！！

这些天，一个有毒的广告被各种评价沙雕……

有人说这广告画风清奇……有人表示这都啥时代了怎么还有这种广告？！更有甚者怀疑设计师是不是被甲方逼疯了……

到底是啥广告，让诸位网友都如此震撼？？

它就是……土潮！鬼畜！沙雕的！淘宝特价版【1元更香节】！！

10月10日～11月11日，淘宝特价版联合了 145个产业带、120万产业带商家、50万工厂，准备了一批1元包邮并且天天都有的畅销厂货！为此，淘宝特价版将长达 45m地铁通道，变成了1元店大型卖货现场！！太太太上上上上头头头头了！！





还有小姐姐带着厂货去现场打卡，有了高颜值加持，土味插画瞬间潮了起来！

再来仔细品品这令人上头的鬼畜画风和文案，赌你看完后脑子里只剩哈哈哈，和买买买了！

请将手机屏幕横放，细品——

配合这1元更香节的鬼畜视频，儿时街边2元店的销魂叫卖声，现在只要1元！不仅控制不了双手，还控制不了抖腿的冲动！

淘宝特价版，自称自己是豪华阿里家族里最接地气的那一个，卖的都是来自各大中国制造工厂生产的没名没气没品牌的【厂货】。

此次搞【1元更香节】，也是想用 1 元钱，能让更多“城里人”体验一下中国最值得买的优质畅销厂货，质量靠谱，品类齐全，棉拖鞋，电动牙刷，螺狮粉，锅碗瓢盆……从日用品到零食，应有尽有！货好人实在！

虽然看起来沙雕接地气，但淘宝特价版可是全球首款以C2M定制货品（工厂根据消费者需求定制生产，厂价直销）为核心供给的平台！能帮助工厂生产更符合消费趋势的爆款厂货，降低成本，增加效益，实现消费平权！在疫情期间，帮助企业工厂出口转内销，让消费者享受到低价好货，虽说没名没气没品牌，但淘宝特价版，也是这商业社会的一股清流。

啥也别说了，1元厂货到底好不好，下载个【淘宝特价版】，上1元更香节买1回就知道了！

Creative 创意：Joyce

Copy writer 文案：茄子

Art 美术：Sera、星星

Account 项目管理：Esther

