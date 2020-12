阿里云「云栖大会」盲盒机，满满的未来感

原标题:盲盒已就绪,请投币获取

最近,所长为了让大家兴奋起来,提前公布了年终抽奖奖品清单。

一时间全所沸腾,呼声震天,奔走相告。

就在这时,阿里云找到我们,想要为云栖大会制作一台用于抽奖的盲盒机。巧了么这不是?大家纷纷怀着中奖的心情,火热开工!

1、CONCEPT

专属于「云栖大会 」的盲盒机

说到科技企业,总离不开未来感 、科技感 、数据感,难免有些厚重。

所以阿里云希望这台盲盒机可以是独特的、有趣的,削弱一点冷冰冰的距离感。获取了关键词之后,我们开始构思这台专属于阿里云云栖大会的盲盒机。

线稿设定图

根据2020年云栖大会【数智未来,全速重构】的概念,我们首先在确定了科技感/数据化/重构的调性基底。

然后围绕着「未来感」做减法,砍掉常规的盲盒和机舱等部件。

做屏幕设定时,让分子在机器内成为一个个数据点,进行解构到重组的转变。

盲盒从三维到二维再回三维的状态,并在抽盒的过程中,展示状态的变化。

提取阿里云LOGO的元素,让盲盒机屏幕边框与屏幕中的内容组合在一起,更好地表达「专属于阿里云云栖大会的盲盒机」。

作为一台未来机器,在渲染材质上我们选择了大量半透明、高反射金属和车漆材质。

参考一些工业产品设计,做了丰富的内嵌模型细节,同时配合内部发光,做出更强烈的工业美感,最后用阿里云的品牌色来提亮按钮。

2、DESIGN

盲盒好忙

经过一通捣鼓,盲盒机顺利完工。

那么,它是怎么运行的呢?

机器的头顶飘浮着一些抽象的几何造型,代表着科技对于未来的想象片段。

用户还没有按下「立即抽盒」时,奖品在屏幕内忽隐忽现,引导用户抽奖。

当按下抽奖,会发生什么呢?

漂浮的三维碎片被吸入盲盒机,在二维的屏幕上转化为抽象元素,实现在屏幕上从0%到100%的转化,最终元素重构成盲盒,掉出屏幕外。

冲破重重障碍,最后到达100%,完工!

你一定有过对于未来的想象,或是像The Beatles唱着Nothing’s gonna change my world,又或是像《海上钢琴师》说的“Sooner or later, stories ends.”

但在盲盒生成的这一刻,或许我们可以让你看到某一部分的未来。

经过一通@#¥%……&*之后,盲盒将会从出口处跳出,恭喜你获得了云栖大会专属盲盒!

另外,盲盒机登陆了手机端和pc端,让各位打工人通往未来。

然而在盲盒机投入使用之后,接下来的事让我们惊掉了一地的下巴……

3、POSTER&VIDEO

云栖喜剧人罢了

盲盒机完工之后,我们突然发现它有了独立思想!

有些机器,看上去一本正经,其实背地里是个综艺咖?

是的,我们让盲盒人C位出道,并且针对云栖大会的核心受众群体——程序员创作了一些新梗,用离谱的方式把搞笑效果拉满。

视频脚本

这次谐音梗真的不扣钱!不仅不扣钱,还能查收天降大礼!

论程序员如何完美化解职场暴力危机





人类早期驯服野生程序员实录

云栖大会的核心受众群体是程序员,所以我们希望获得程序员们的认可。也希望通过视频的传播,可以刷新大众对于程序员的认识。

“我们的生活不是只有格子衫和脱发梗”!(破音

新晋表情包大户,前方好笑,请不要喝水!

盲盒人表情包合集

作为一位未来的综艺新星,盲盒人首次出演的大片怎么可以没有海报?

安排!

我们根据阿里云橙色系,打造了热血日漫风,以科技感为背景元素。

每张海报中都有一个镜头,冲撞出强烈的冲击力,让盲盒人的魅力尽情释放!

盒盒放心飞,盒饭永相随~大家看看我们家阿盒吧!





KASAKII 卡卅

APSARA CONFERENCE | 阿里云云栖大会盲盒

Departure Time | Jul.31,2020 ~ Aug.27,2020

Project Director – 刘滨|BINL

Account Manager – 尼尼鸭 | NINI

Creative Planner – 王雪欢|Messy / 梁嘉瑶|Yaooo

Copywriter – 米露琪|Mickey / 王雪欢|Messy

Illustrator – 马俊|Paoss

Graphic designer – 梁嘉瑶|Yaooo / 成宇轩|Hince

CGI Designer – 潘令琪|rΧㄧO7

Animation designer – 麦颖欣|McDonald

Shooting team – OBlue

Article Design – 麦颖欣|McDonald / 罗坤中|Lkuzo

邮箱 | business@kasakii.com

官网 | www.kasakii.com

BEHANCE | KASAKI