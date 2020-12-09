阿里云「云栖大会」盲盒机，满满的未来感

原标题：盲盒已就绪，请投币获取

最近，所长为了让大家兴奋起来，提前公布了年终抽奖奖品清单。

一时间全所沸腾，呼声震天，奔走相告。

就在这时，阿里云找到我们，想要为云栖大会制作一台用于抽奖的盲盒机。巧了么这不是？大家纷纷怀着中奖的心情，火热开工！

1、CONCEPT

专属于「云栖大会 」的盲盒机

说到科技企业，总离不开未来感 、科技感 、数据感，难免有些厚重。

所以阿里云希望这台盲盒机可以是独特的、有趣的，削弱一点冷冰冰的距离感。获取了关键词之后，我们开始构思这台专属于阿里云云栖大会的盲盒机。

线稿设定图

根据2020年云栖大会【数智未来，全速重构】的概念，我们首先在确定了科技感/数据化/重构的调性基底。

然后围绕着「未来感」做减法，砍掉常规的盲盒和机舱等部件。

做屏幕设定时，让分子在机器内成为一个个数据点，进行解构到重组的转变。

盲盒从三维到二维再回三维的状态，并在抽盒的过程中，展示状态的变化。

提取阿里云LOGO的元素，让盲盒机屏幕边框与屏幕中的内容组合在一起，更好地表达「专属于阿里云云栖大会的盲盒机」。

作为一台未来机器，在渲染材质上我们选择了大量半透明、高反射金属和车漆材质。

参考一些工业产品设计，做了丰富的内嵌模型细节，同时配合内部发光，做出更强烈的工业美感，最后用阿里云的品牌色来提亮按钮。

2、DESIGN

盲盒好忙

经过一通捣鼓，盲盒机顺利完工。

那么，它是怎么运行的呢？

机器的头顶飘浮着一些抽象的几何造型，代表着科技对于未来的想象片段。

用户还没有按下「立即抽盒」时，奖品在屏幕内忽隐忽现，引导用户抽奖。

当按下抽奖，会发生什么呢？

漂浮的三维碎片被吸入盲盒机，在二维的屏幕上转化为抽象元素，实现在屏幕上从0%到100%的转化，最终元素重构成盲盒，掉出屏幕外。

冲破重重障碍，最后到达100%，完工！

你一定有过对于未来的想象，或是像The Beatles唱着Nothing’s gonna change my world，又或是像《海上钢琴师》说的“Sooner or later, stories ends.”

但在盲盒生成的这一刻，或许我们可以让你看到某一部分的未来。

经过一通@#¥%……&*之后，盲盒将会从出口处跳出，恭喜你获得了云栖大会专属盲盒！

另外，盲盒机登陆了手机端和pc端，让各位打工人通往未来。

然而在盲盒机投入使用之后，接下来的事让我们惊掉了一地的下巴……

3、POSTER&VIDEO

云栖喜剧人罢了

盲盒机完工之后，我们突然发现它有了独立思想！

有些机器，看上去一本正经，其实背地里是个综艺咖？

是的，我们让盲盒人C位出道，并且针对云栖大会的核心受众群体——程序员创作了一些新梗，用离谱的方式把搞笑效果拉满。

视频脚本

这次谐音梗真的不扣钱！不仅不扣钱，还能查收天降大礼！

论程序员如何完美化解职场暴力危机





人类早期驯服野生程序员实录

云栖大会的核心受众群体是程序员，所以我们希望获得程序员们的认可。也希望通过视频的传播，可以刷新大众对于程序员的认识。

“我们的生活不是只有格子衫和脱发梗”！（破音

新晋表情包大户，前方好笑，请不要喝水！

盲盒人表情包合集

作为一位未来的综艺新星，盲盒人首次出演的大片怎么可以没有海报？

安排！

我们根据阿里云橙色系，打造了热血日漫风，以科技感为背景元素。

每张海报中都有一个镜头，冲撞出强烈的冲击力，让盲盒人的魅力尽情释放！

盒盒放心飞，盒饭永相随～大家看看我们家阿盒吧！





KASAKII 卡卅

APSARA CONFERENCE | 阿里云云栖大会盲盒

Departure Time | Jul.31,2020 ~ Aug.27,2020

Project Director – 刘滨｜BINL

Account Manager – 尼尼鸭 | NINI

Creative Planner – 王雪欢｜Messy / 梁嘉瑶｜Yaooo

Copywriter – 米露琪｜Mickey / 王雪欢｜Messy

Illustrator – 马俊｜Paoss

Graphic designer – 梁嘉瑶｜Yaooo / 成宇轩｜Hince

CGI Designer – 潘令琪｜rΧㄧO7

Animation designer – 麦颖欣｜McDonald

Shooting team – OBlue

Article Design – 麦颖欣｜McDonald / 罗坤中｜Lkuzo

邮箱 ｜ business@kasakii.com

官网 ｜ www.kasakii.com

BEHANCE ｜ KASAKI