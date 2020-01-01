来自灵魂的拷问，为什么有些人喜欢躲在车里

近年来，以焦虑为卖点的营销数不胜数，爆了一个咪蒙，收割眼球的同时也开启了“英年早秃”、“996”，言必谈成功、车必买bba，有房有车才像话等各种焦虑名词井喷的时代。

然而，一味贩卖焦虑已然引起大众反感，成功学或许光鲜，但单一的场景展示，无形中更易加重用户对自我的审视和焦虑，有时反而适得其反。好的营销决不是简单塑造危机场景，更要真正摸清楚用户需求，打动用户的心。

此次新宝骏RC-5推广，闭口不提“成功”、“逼格”等焦虑词汇，转而主打效率、简约、有趣、颜值等贴近生活的爆点，与脉脉一起，玩了场开进你心的营销。

01

直达人心的话题

激发共鸣

脱口秀演员庞博有个段子，”一天里可能唯一属于自己的时间，就是你到家后，把车停好，熄火，然后静静地坐在车里发呆的那几分钟。而且你不是一个人，你会发现车库里几乎每辆车都坐着一个不愿上楼回家的人。“

脱口秀演员的段子来源自对生活的观察，那……为什么有的人喜欢”躲“在车里？”你想过这个问题吗？

9月底，脉脉上出现了一个话题，迅速引起了众多讨论：

“停下车，那一刻，是专属个人的高光时刻。没有家庭琐事，没有应酬劳作。一支旧曲，一篇故文，一局残棋，这里没有勾心，不见斗角，我管这瞬间叫净土。”

“每个人都需要独处的空间和自由。不管什么车，车内空间都是有限的，车内的一切都能自己随意掌握，有种操纵一切的快感。”

在职场人的一天中，需要扮演数种角色，在外是职员，对内是家人，只要有第二人存在，就免不了捡起一个身份去应对，生活中每天都要发生那么多对话，什么时候才能轮到与自己交流？仿佛只有独处才能“做自己”。

好的营销优势便在于此，无需刻意营造话题，从生活细微处出发，直击痛点，触发消费者情感，激发大众共鸣和倾诉欲，瞬间便能引爆话题。

02

高潮爆发期

及时把控热度

前期精心铺垫，没什么能比直观又现实的答案更能打动人心。而“疑问—启发”式的讨论，为进一步推广预留了足够话题及思考性。

三位在不同领域有着广泛影响力的大咖带动话题，参与讨论及试驾，则能最大限度引发不同行业、不同年龄层受众参与讨论。

不同行业群体对车的需求在此进行了融合，从硬件需求升华到精神需求。

当用户的思维被引导到精神层面，常规的成功人士、名表餐厅等场景成了乏味的符号，车不仅仅是成功的代名词，车更是一个职场人安全感的载体。

与此同时，新宝骏配合体验官真人Vlog的视频、海报的投放，通过不同行业、年龄、性别的职场人，从真实体验出发，用生活化的场景一一展示，恰到好处地让受众能够在思考精神需求之时，获得满意的答案：

步入人生下半场的职场精英，当利用好每一份碎片时间已经成为生活习惯，在拥有新宝骏RC-5后每一份出行也变的更高效了：新宝骏RC-5的智能APP云端互联，让一台手机就可以远程控制空调、蓝牙解锁车门、一键寻车， TJA拥堵辅助系统也可以有效降低通勤压力，精准的语音识别功能，上下班途中也能随时高效接打电话，出门带手机就能轻松开车。

把工作打拼成事业，从未停歇前进的脚步的创业者，在他看来，“躲”在新宝骏RC-5里面，更像是一种美好的体验：极具辨识度的动感轿跑造型，提供全方位贴身保护的360°全景影像，环抱式的座舱设计和自定义娱乐多媒体系统，都让人生这趟旅行变得更随性自我，真正“在风景中寻觅美，在驾驶中发现灵感”。

什么样的人生才是有趣的人生？成为有趣的人，做有趣的工作，交有趣的朋友，就连选车也要选一辆有有趣灵魂的车：新宝骏RC-5的紧急刹车制动，ACC自适应巡航，新宝骏车联网系统，让“青铜女司机”也变成王者；手机APP全生态投屏可以在车内观看视频直播，玩吃鸡王者，乐趣出行开出了“家”的感觉。

试问，谁不愿意“躲”在车里，”你是要马上去面对生活，还是给自己一个喘口气的机会？“

03

多平台持续输出

加深用户记忆

当讨论进行到一定程度，就不仅仅是推广产品，更在于将品牌理念植入用户，产生精神共鸣。

对不同年龄层、不同行业、不同身份的车主而言，车不仅仅是车，更是精神需求和压力的出口，是能让你有勇气面对第二天繁杂事物的休憩之所。

腾讯、搜狐、B站、脉脉、广告门等多平台网站持续输出情景体验，在这些似曾相识的画面中，每个人都能找到自己，以及为之奋斗的目标。进一步引发观众共情，深度链接品牌与用户。

1个问题，3个体验官的真实体验，海量的讨论，“疑问—启发—思考—回答—升华”式的逻辑输出，在加深用户记忆的同时，赋予品牌和产品更多意义，让用户感受到除了商业价值以外人性的温度。

这也正是一个好的品牌最具竞争力的附加值，获取的不仅只是用户，更是热爱与沟通。

营销不再是挑刺灌输你缺什么，而是我们帮你弥补什么。