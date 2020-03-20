VASEN 「你所不知道的世界」

在一场场没有硝烟的战争中，不同次元的作战部队，在人们不易察觉的地方，用他们的专业能力守卫家的每一处。

前置过滤、热水循环、净水装置…

伟星的隐形工程全方位守护我们的用水体验

这个凉意渐近的秋天，DR FILM为大家带来炸裂新片！

话不多说，赶紧看片～

刚接到这个brief时，代理商就和我们说要做一条“刷爆”定西路的片，监制开玩笑说，“不止定西路，我们的目标是刷爆长宁区！ “

导演“黑人问号”，“怎么刷爆？”

自此我们团队就踏上了一条熬夜头秃的制造爆款的道路。

这次有幸请到了邹飞导演，同时也集结了两岸多地的优秀主创团队，影片从前期到后期都凝聚了无数小伙伴的脑洞和心血，最后的效果也没有辜负大家四个多月来的努力。

为了体现创意脚本中表现出的产品功能特点，导演邹飞脑洞大开，利用了“圆”的概念，以圆为始，探索管道口背后的世界，并且根据不同的产品功能设置了不同世界的场景。为了百分百呈现主创团队设计的创意场景，我们联合了MPC中来自世界各地的特效师，设计了科技感十足的场景概念图，团队的小伙伴直呼感觉自己在拍科幻电影～

深海漩涡

幽深的黑暗中，几个人影穿过水中的岩洞，在漩涡中急转直下，浑浊的水流夹裹着泥石沙块，纷纷袭向海底的基地设施，正在海底巡逻游动的作战队队员们快速拉开一张巨大的泛着蓝色幽光的网，浑浊的水流随之击打在网面上，泥石沙块瞬间被阻隔在网后。

伴随着紧张有悬念的开篇镜头，我们的影片也从伟星系统前置过滤的产品功能表述中拉开了序幕。

风雪世界

为了体现创意脚本中产品热水循环的功能，美术指导阿亮设计了一个风雪山谷，穿着厚厚防护服的队员们需要穿越暴雪，将热能量核心放入机械圆盘热泵中心。为了能够更加逼真地体现风雪肆虐的环境，大家在经历了几轮头脑风暴后决定现场实拍队员们踏过积雪的片段，后期利用（shao）妙（qian）的特效合成整个风暴山谷。同时我们搭建了两组装置去模拟队员们行走的通道，分层拍摄队员们的汇集，并利用后期特效合成达到场景整合的效果。

（融合了多国设计师的场景概念图）

热带雨林

创意脚本中另一大吸睛场面便是热带雨林，为了充分表现出地暖产品稳定均匀的供暖功能，我们对这个场景的设计也是下足了功夫。

前期筹备阶段，为了打造出热带雨林的真实感，我们决定进行大部分场景的实拍。美术组和道具组的小伙伴非常给力地在摄影棚内的平台上铺设了草皮，栽种了真实的花草和树木，并花重金打造了热能量管，营造出了满满的热带感。从场景设计到色彩搭配都浓缩了团队小伙伴无数次的细致讨论和专业付出，为他们点赞～

（热带雨林场景概念图）

滤芯微观



穿过长长的螺旋管道，我们来到了一个由白色棉质阶梯构成的科技感十足的微观世界，主创团队在前期设计中极富想象力的植入了水分子的概念，让伟星专业人员化身守卫联盟的一份子，阻止水中细微杂质的侵入。

现场我们利用有高低层次差的高台，拍摄出层级明显的阶梯感，加上后期Buff加持，呈现出充满未来感的净水滤芯世界。

现场花絮

就算是有着非常繁重的拍摄任务，我们的拍摄现场还是十分欢乐的～各个部门的小伙伴都有条不紊地完成着自己的任务，客户和代理商的支持更是帮助我们顺利完成这次拍摄的一大支撑，一起来看看我们的现场花絮吧～

（吹啊吹啊～我的骄傲放纵～）

（我“种”草了，你呢？）

（你快回来～～～～）

（SWAG！全军出击！）

（工作之余感觉甚至可以就地野餐呢）

（你们拍啥呢？让我康康～）

（反季节拍摄的“痛苦”）

（导演：emmm……让我想想……）

影片能够顺利地制作完成和大家见面离不开我们团队所有小伙伴的付出，看到正片之后，相信大家也能感受到我们的用心。最后！感谢客户、代理商、导演和所有工作人员的努力和支持，DR FILM期待与你们的下一次合作，

谢谢大家！感恩所有～

Our Crew | 核心团队

Client | VASEN 伟星

Agency | Langley 澜里

Production | DR FILM

Director | 邹飞

Executive Producer| 大喜

Producer | 小撞、Kelly、董梦

AD | Nee

DP | 陆希暪

Gaffer | 金伟伟

Art Director | 李亮赐

Prop Master | 管国武

Stylist | 娟子

Offline | 小席

VFX Production | MPC上海

VFX Supervisor: Christian Kalata

Producer: Chingwen Huang, Xiao Liu

Onset Supervision: Christian Kalata, Yao Zhang

Previz: Earn Lee

Concept Design: Michelle Tolo, Carl Edlund

CG Team: Chamishka Gamage, John Svensson, Anton Zheltiakov, Alexey Petryaev, Aram Hakze, Cathy Xi, Voach Wang, Cherish Zhou

Comp Lead: Yan Dai

2D Team: Ginesh Gandhi, Garkay Hu, Eric Cao

DMP: Carl Edlund, Taylor He

Colorist: Nikola Stefanovic

Flame: Eason Wu

Mixing | 北京两万里

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动人制作“DR FILM”是一家由80后带领 90后紧跟的“后浪”影视制作公司

我们专注于创造动人的事物，致力于把每支影片都打造的独一无二

我们相信，影片是会说话的窗口，可以将我们的想法告诉大家

在用影像打动人心的这条路上，我们会一直坚定地走下去

在哪里可以找到我们：上海市长宁区定西路788号凯阳大厦 7D