微粒贷“脑洞”短片：实现心愿靠努力，别总想着能“躺赢”

社交网络时代的快速多变常常让人目不暇接，无所适从。想想看，哪个鲜肉明星能火过一年？同样一个创意概念火过一次之后，延续使用的话，有火过第二次的吗？中国人讲「事不过三」，现在看来，过一就不错了。所以，这个时代才真是一个‘计划没有变化快’的时代，我们唯一能做的就是：跟！紧！它！

元旦，是一个关于「心愿」的节日。2019年即将结束，这几天的朋友圈被各种新年Flag刷着屏。微众银行微粒贷自问世以来，始终坚持将“心愿”作为策略和创意的核心，致力于塑造一个懂心愿、有温度的品牌。现在的营销，难点在于如何既做到“坚持”，又做到“多变”，使品牌传播紧扣时代脉搏的同时，在变化中完成积累。来来来，看看微粒贷在2020元旦，交了一个什么样的答卷。

不得不说，随着经济的发展，中国人越来越自信，越来越爱国了，年轻人四处游弋的目光重新聚焦到本土文化的挖掘和进化上，这也是这几年国潮崛起的原因，是国人回归文化自信的集中体现。

在这个过程中，备受年轻人推崇的无厘头和去中心化思潮，使他们更执迷于将传统元素重新演绎，赋予新的时代特色和含义。

紧随当下年轻人的文化动向，微粒贷这三支广告片，别开生面，将传统文化元素现代化，社交化，沿袭社交网络的再创造和混搭的特点，以自嘲和调侃的方式，呈现当下年轻人的生活状态和心理状态。微粒贷作为品牌方，更多的是鼓励用户通过努力去实现心愿，而非追求虚无缥缈的躺赢人生。

三支广告的Vocal部分，是该系列视频的一大亮点，分别改编了几首高龄但流传很广的经典歌曲或戏曲选段，非常魔性洗脑。

《锦鲤达人》歌曲改编自电影《刘三姐》的经典对歌《心想唱歌就唱歌》。

嘿~锦鲤锦鲤我爱它嘞~我爱它~

锦鲤锦鲤它不爱你嘞~它不爱你~

莫图好运从天降（嘞） 实现心愿靠努力（嘞）

莫图好运从天降（嘞） 实现心愿靠努力（嘞）

《插旗能手》京剧改编自革命现代京剧《红灯记》的著名选段《都有一颗红亮的心》。

各位，您听我说！

他俩的心愿数不清，光说不练，是常情。

若想这Flag不倒长久立，来年还需为心愿多出几分力。

莫像他俩一样，只有一颗躺赢的心。

《打脸专家》的歌曲改编自西班牙经典童谣《幸福拍手歌》：

如果去年的心愿没实现，你就打打脸

如果去年的心愿没实现，你就打打脸

如果年年写下心愿又不努力去实现，你就打打脸呀打打脸

配合视频创意，微粒贷还在北京、上海、广州、深圳的机场、地铁、电梯媒体投放户外广告。

微粒贷坚持在元旦这个与“心愿”强关联的时间节点做营销，今年是第二个年头。

2019年元旦，微粒贷推出《心愿之路》整合营销，也得到了业界的广泛赞赏——《微粒贷：我们走过的路，都是心愿之路》。

与去年相比，今年这次「躺赢」营销，变化不可谓不大，但万变不离其宗，紧扣“心愿”，与社会动向紧密关联，做到形散而神不散，这也许就是社交时代应该遵循的“散文”式营销的精髓吧。

被洗脑后，要知道努力哦。祝大家2020都实现心愿，Flag不倒！