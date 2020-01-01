还记得年初列下的心愿清单吗？

2020这个特殊的年份，打乱了大多数人的人生规划。

没有去成的旅行，没有读完的书，没能按期进行的工作，没能如约见到的人。时间冲淡了热情，变数取代了稳定，心愿变成了遗憾。

但没有人放弃坚持与希望：只要坚持，就一定能看到希望。这也是大多数人内心的笃定。不仅是屏幕前的你在坚持，还有世界各地的旅游行业从业者也在与你并肩而行。

2020年的黑天鹅给了旅游业沉重一击，五一长假这个传统旅游旺季，国内旅游收入只有475.6亿元，对比去年同期的1176.7亿元成绩下降了一半以上，并且这份消极的影响还在持续中。但大多数从业者们，仍在选择坚持。

我们和飞猪一起，短时间在全球范围内，联合沟通了8家旅游行业品牌，寻找到大行业之下小人物的故事。

导演组也出发前往武汉、山东、安徽等各地筹备拍摄，用镜头还原行业者们的真实故事，记录下旅游人的真实心声。

海外部分的拍摄也在导演组的云指导下得以同步展开，晴空塔，普吉岛，普拉多博物馆，皇家加勒比邮轮，卢浮宫……

这些好久不见的景色，还在静待一切恢复之日与我们重逢。

旅行达人高晓松老师，这次也加入我们，在片中向大家发出重逢的号令。

全球数十家大使馆、旅游局也应邀加入此次拍摄，在镜头前向热爱旅游的每一个人发出重逢的邀请函。

最终，成片在海内外的全力支持下，带着一份令人动容的真诚和大家相见，那些遗憾我们终将去实现，那些诗与远方我们还能去相见。

好久了，已经过去好久了。

转眼又是年末，我们重拾许愿的勇气，许愿每一个好久不见都能重逢，许愿所有的遗憾都还来得及被填满。

最后，感谢合作团队及客户的支持，在时间紧急且任务繁重的情况下，大家共同努力奋战。