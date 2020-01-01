美津浓PUMPHEAT，为一口气变出一片草原

今年10月，MIZUNO美津浓推出了PUMPHEAT跑步外套，可用吹气黑科技实现羽绒填充的保温效果，更环保更轻松更自如。技术原理就是，用自然空气隔离外部冷空气，从而达到内部恒温的效果。冷了就吹气保暖，热了就放气一身轻。品牌伙伴希望在传递产品功能的基础上，体现出自己独特的日系风格。既有科技的呈现，也能保持东方生活美学。

我们首先考虑的是“0绒0棉0填充物”的环保主张。在环保节能的潮流大趋势下，还有什么比0取用、仅凭自然的能量更有力量的呢？我们希望营造一种轻盈的自然力量，并在吹气后释放出轻松雀跃的能量。

因此我们将“0”的概念，具象成填充绿植的气泡，如同鲜氧元气的生命能量。并用日式枯山水+悬挂绿植的方式，搭建出超现实的东方机能空间。同时用冷暖对比的光影效果，来体现吹气前后的温度变化，以及自然的能量。

我们将产品命名为PUMPHEAT元气控温科技，并推出了「吸气起跑，呼气起热」创意主题。旨在用一口气，引领能量的变化并贯穿全片。伴随着一张一弛的呼气声，是悠扬的音乐，PUMP的轻松鼓点，和轻盈舒展的slow motion跑跳动作。

同时在定制的工艺上，我们尝试了N种方案。最终决定用日本的南天竹（绿款）为主，辅以苔藓类植被铺底的方式，结合气泡体现极简的东方美学和自然科技。同时用亚克力球作为氛围装置，辅以充气塑料球来填补气泡跳跃的镜头。

其实纠结这么多，无非就是希望不同部分的细节，都能在镜头前有更好的呈现。 然后就是希望被种草到的人，能在“草原”上自由拔草吧～

同时我们也为PUMPHEAT配套的跑鞋，包括中国风泰山系列，和科技感的Wave Rider系列定制了KV主视觉。围绕WAVE鞋底科技的“浪”的概念，和ENERZY回弹科技的“能量弹球”概念，做了更多视觉延展～～希望每个跑者都可以越跑越轻松吧～