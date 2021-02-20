New Balance：六路神兽集结，带你新年“牛”转乾坤

当重启2020成为奢望，“就地过年”的口号喊遍大街小巷，如何在新年一扫霉运扭转乾坤？不如，跟着New Balance集结六路神兽，一起Get牛年开运新姿势！

挑战与目标

N式新鞋 玩转牛年

CNY（Chinese New Year）作为营销的重要节点，每年都是各大品牌攻城略地的主战场之一。在牛年新年即将到来之际，New Balance以“耕耘敛藏”为新年传播主题，推出牛年新品牛气开道，为新年“牛”转新运。并希望通过品牌小程序的活动与视觉升级，实现拉新留存，圈粉更多用户的战役目标。

洞察力和策略思维

转运辛丑 “New”转乾坤

相较以往农历新年，今年的牛年，有些特别。防疫战役已打响一年，面对这场旷日长久的攻坚战，我们期盼着转机，更希望新一年扭转运势，打开新的局面！所以“转运”也替代暴富脱单，成为所有人的牛年“新”愿。

而上古神兽，自古就是信仰与神力的化身，象征着好运与祥瑞。基于品牌“耕耘敛藏”的大主题，为了更加适应小程序及微信生态传播环境，创意团队决定以“新年‘牛’转乾坤”作为小程序端的传播主题。在牛年到来之际，让New Balance和大家一起，以NB新款召唤六路神兽，借力New鞋，“牛”转乾坤。

“牛”转乾坤 kv

执行和实施

六路神兽 集结好运

1月25日，“牛”转乾坤活动在New Balance小程序上线。用户可以通过扭转罗盘，召唤不同寓意守护神兽，为自己带来新年好运。

水墨笔触下的大写“N”字，浓浓国风扑面而来。精心绘制的各路神兽，栩栩如生蓄势待发。六色NB新款，分别象征白虎、凤凰、麒麟、青龙、玄武、朱雀六路神兽。六重Buff加持，把所有新年好运一网打尽！



（六路神兽集结，扭转新年运势）

表现和目标

红包加持 牛年N礼

除了象征好运的神兽新年运签，New Balance还为用户准备了三重新年红包好礼。用户在参与《新年“牛”转乾坤》互动时，便可领取第一重新年红包礼券，直通小程序商城，线上购物更优惠；而在保存运签分享多位好友后，便可升级领取第二重红包好礼，解锁更大面额的超值红包。

灵活运用已有用户的私域流量池，以小博大实现流量裂变，进一步提高了互动的交互与传播。



红包分享图

而第三重红包好礼，就是限量发布的神兽系列红包封面。将Campaign的核心形象高效利用，六款红包封面总共发放超过10万份，一经上线就被粉丝抢空。

人见人爱的新年神兽在各个圈层互动之间继续传递祝福，也进一步实现了牛年行好运，和New Balance一起新年“牛”转乾坤这一core idea的破圈传播。

新年将至，挥手告别2020。愿每个你，都能在新年蓄势待发，“牛”转乾坤！

CARNIVO嘉年华整合营销助力

New Balance完成CNY小程序互动Campaign

创意焕新：洞察CNY重要节点趋势，以神兽形象作为沟通桥梁，助力NewBalance新品重磅上市。

传播焕新：配合NewBalance活动与小程序更新，在线上微信生态圈精准引流目标用户，以裂变互动机制与定制红包封面实现破圈传播。

品牌焕新：提供#新年“牛”转乾坤 整合Campaign创意，丰富品牌形象，加深用户对品牌文化的理解与认同。