科大讯飞：让AI解放你的双手

原标题：这个品牌，让A.I.解放你的双手

这是一支关于A.I.，关于希望，也是关于沟通的片子。

视频文案

我希望人和人之间没有隔阂

我希望每一种语言都是一种话 真话

我希望理解 是所有难题的解

我希望沟通 是件简单的事

我希望用耳朵 也能看见更大的世界

我希望所有的付出 都值得留下轨迹

我希望再微小的声音 也能被记住

我希望我的双手 不必去记录他人 而是描绘自己

我希望再远的前景 也能看得真切 我希望推着我向上的 是我自己

我希望学习让我真正感到快乐

我希望就算没有天赋 也能找到路

我希望每一个创业公司

都能找到一个10.3英寸大的光明窗口

我希望亲手标记出来 未来的坐标

我希望让更多人看到希望

我希望每一份个体的价值 被放大

用效率去决定成功的概率

我希望人类的进化就是简化

而简单 就是世界的本质

我希望A.I.能让希望飞得再高一点 A.I.就是生产力

这是由科大讯飞出品的广告片。

在此之前，相信很多人和我一样对科大讯飞知之甚少，更多的可能停留在语音识别技术上（录音和翻译）。

事实上这只是科大讯飞能力的冰山一角，真正的核心竞争力远不止于此。

科大讯飞深耕教育、消费者、政法、智慧城市、智能汽车、智慧医疗、智能服务、运营商共八大领域，是中国最大的智能语音技术提供商，是中国唯一的纯A.I.上市公司。

这么说吧，几乎中国所有的智能产品和服务都有科大讯飞的功劳，它就像水和电一样，容易让人忽略，但谁都不能没有它。

然而，这恰恰成了科大讯飞的一块心病，行业里谁都知道它，但对于使用用户而言，却显得陌生，严重阻碍了科大讯飞想要从一个技术供应商向消费品牌转变的战略。

当务之急，科大讯飞必须要的事是，建立起一套有效的用户沟通语言体系，和用户好好Say Hi。

知晓以上背景，接下来我们再来看上面这条片子，为什么要用这样的创意方式来呈现。

首先我们来解读一下片尾那句slogan——A.I.就是生产力。

因为这句话是建立沟通语系的关键，也是科大讯飞A.I.价值落地的关键。

纵观所有品牌，会发现他们都有一个沟通母题，例如自然堂的沟通母题是“自信的美”，小米始终围绕的沟通点是“感动人心的性价比”，可口可乐传递的永远是“分享快乐”和“我们在乎”。

那么回到科大讯飞，它的沟通母题是什么？根据奥美的品牌大理想模型，品牌DNA和社会洞察的交点，可以推出“只要人人都懂得解放自我，世界将会美好”的品牌大理想。

所以很容易得出科大讯飞的沟通母题是“解放自我，遇见更美好的生活”，而这背后的支撑正是无所不能的A.I.技术，转化成语言就是“A.I.就是生产力”。

这个时候再来看具体的创意呈现，就会清晰地发现科大讯飞通篇都用了“我希望……”的句式，把一个个真实的生活场景串联，每一句都是对自我解放后的期望。

我希望人和人之间

没有隔阂

跨越关系的距离

享受亲近的美好

我希望沟通

是件简单的事

突然语言的束缚

享受社交的乐趣

我希望我的双手

不必去记录他人

而是描绘自己

解放自己的双手

成就更好的自己

而这一切事实上都是科大讯飞可以做到的，形成了一个从沟通点到支撑点的基本体系。

同时，在片尾还有一个重要的信息——

A.I.的力量，又何止创造一种希望。

这意味着科大讯飞，未来能做到更多，也能带来更多。

站在用户的视角，能真实的感知到科大讯飞不是空有冰冷技术的A.I.公司，而是有温度的，真的能为他们解决问题的品牌。

如果仔细看，在片中穿插了一些科大讯飞具有代表性、普遍性、实用性的产品。例如，翻译机、录音笔、智能耳机、智能办公本等。

求妈妈的心理阴影面积

都想成为全场焦点

怎么聊出重点

遛狗的时候

请不要接听工作电话

每个字都关键

怎么做到气定神闲

两种文明的肢体语言

是不能相通的

生产力进步才能够

牢牢站在时代C位

在我看来，这些产品植入除了单纯的展示外，更多的在于抛出一个与用户连接沟通的触点。

换句话说，这些产品将在今后的生活中代替科大讯飞，去和用户进行日常的沟通交流，进一步让他们释放，深刻感受到“A.I.就是生产力”。

如此让更多用户慢慢意识到科大讯飞是一个消费品牌。