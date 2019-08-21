真·巨无霸VS火烤·巨无霸，汉堡王又一次皮中带稳搞事情

Big Mac

VS Big Mac

迈阿密广告学院的学生为汉堡王又搞了一次事情，推出了一个名为Big Mac Vs Big Mac（巨无霸PK巨无霸）的活动。他们去麦当劳门店购买巨无霸汉堡的成品和原料各一份，然后用汉堡王的真火烤方式制作出另一个不一样的“巨无霸”，之后邀请巨无霸爱好者来品尝测试这两款外观看起来一致的“巨无霸”。

通过此次活动，传达出其核心诉求：无论是皇堡还是巨无霸，只有用真正火烤的方式制作出来的汉堡，才是最可口的汉堡，而汉堡王就一直坚持用烤架火烤。

生活中有很多巨无霸的“发烧友”，一提起快餐第一个想到的就是巨无霸，但是汉堡王想告诉他们：只有真正用火烤的汉堡，才是最好吃的汉堡。

所以代理商策划了这个用真·巨无霸PK火烤·巨无霸的品尝测试。最终呈现给测试者的，是一款真正的麦当劳的巨无霸和一款汉堡王火烤做法的巨无霸。

通过和麦当劳店员的私下交易，策划者拿到了巨无霸的原料，并用汉堡王式的火烤烹饪方式制作出一款新“巨无霸”。

受试者分别表示：“这是麦当劳的新菜单吗？”，“这比巨无霸更上一层楼”，“这是在汉堡王买的巨无霸吗？”他们纷纷表示对火烤巨无霸的满意度高于前者。

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