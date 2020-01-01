燃！华为2020首支品牌片来了：#在一起，就可以#

10月30日，华为Mate40在国内正式发布，除了如期而至的新一代旗舰产品，同时发布的还有这条品牌宣传片。
2020年是不平凡的一年，到底有多不平凡呢？它不平凡到每个人都被迫站在了“前线”，农户、商贩、学生、白领还是程序员都被裹挟在其中，被迫去面对那些突如其来的、仓促未知的难题。每一个经受未知考验的人都会下意识的寻找方向，但环顾四周时才发现身边早已经挤满了同样迷茫的伙伴……
“人们在一起可以做出单独一个人所不能做出的事业”，所有人在一起也能凝聚前所未有的力量。我们在一起，用掌声、微笑、拥抱相互鼓励，就可以战胜所有的无常和重压。即便没有方向，只要在一起，也能陪伴彼此走出方向。
视频文案
你知道脚下的土地已经是前线了吗？
你站在洪水刚退的果园，那里是前线
你看着没什么人来的餐馆，那里是前线
你为新产品发布被外派一个月，那里是前线
你来到空无一人的毕业会场，那里是前线
你盯着上线前出问题的代码，那里是前线
你在的每寸土地、每个讲台、每条小路都是前线
生活突然把我们推到前线
我们环顾四周
本能地想找一个方向、找一个依靠、找一个答案
然而找到的
是许多和我们一样上下求索的人
我们看着彼此
但，当疲倦的人看向疲倦的人
其实已经看到了力量
当困惑的人看向困惑的人
其实已经看到了答案
当年轻的人看向年轻的人
其实已经看到了未来
我们看到直播助衣
让辽阔的国土没有距离
看到对科技的坚持
正在改变世界
着到后厨里的烟火气息重新燃起
看到家里的掌声和台下一样热烈
看到征程虽远但后来者已在路上
在乎我们的人和我们在乎的人一起向前
就没有害怕二字
寻找方向的人，和寻找方向的人一起向前
本身就是方向
朋友、对手、家人、兄弟、陌生人请一起
赶路的、等待的、笃定的、不期而遇的请一起
跨过山河大海的、心有雄关漫道的、刚迈出第一步的请一起
请永远记得
我们有无数分歧
但走在同一条路上
无论纵横万里的征程还是油盐酱醋的日子
在一起，就可以