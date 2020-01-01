燃！华为2020首支品牌片来了：#在一起，就可以#

10月30日，华为Mate40在国内正式发布，除了如期而至的新一代旗舰产品，同时发布的还有这条品牌宣传片。

2020年是不平凡的一年，到底有多不平凡呢？它不平凡到每个人都被迫站在了“前线”，农户、商贩、学生、白领还是程序员都被裹挟在其中，被迫去面对那些突如其来的、仓促未知的难题。每一个经受未知考验的人都会下意识的寻找方向，但环顾四周时才发现身边早已经挤满了同样迷茫的伙伴……

“人们在一起可以做出单独一个人所不能做出的事业”，所有人在一起也能凝聚前所未有的力量。我们在一起，用掌声、微笑、拥抱相互鼓励，就可以战胜所有的无常和重压。即便没有方向，只要在一起，也能陪伴彼此走出方向。