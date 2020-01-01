英超狼队LOGO首次在线营业，耳机新贵Tezo登陆狼头

英超狼队APP大变身

最近如果你是英超狼队的球迷，当你跟新你主队的APP的时候，也许会发现一个有趣的变化。

打开APP的时候，多了一个开屏动画。在动画的结尾，狼队的经典狼头logo耳朵两边多了两个「装置」。

这是创新潮牌耳机Tezo，给狼队带来了点新花样。狼队的经典logo，第一次戴上了「耳机」。

这是在狼队成立的一百余年来，这个经典的logo首次与其他品牌碰撞，产生的历史性的新变化。

戴 Tezo Spark 的狼

而当你在app内的「setting」中，挑选更换icon时，这个「戴着耳机的狼头」也会出现在其中。

选择它，手机桌面上的狼队app 图标就会更换成戴耳机的版本。

这就相当于狼队官方，告知全世界，Tezo耳机成为了他们新的助力，成为了狼队「全球独家耳机合作伙伴」。

官宣视频

Tezo的品牌团队表示，这次的联名ICON的设计灵感其实团队在这里面埋了一个梗。

融入「狼的耳朵」设计理念。

这一创作灵感源于一部1987年的美国动画片《布雷斯塔警长》

他是一个英雄，拥有「鹰的眼睛，狼的耳朵，豹的速度，熊的力量」。

而当布雷斯塔警长切换技能「狼的耳朵 Ears of the Wolf」的时候，就能够听到很细微和很远的声音，帮助他打击犯罪。

《布雷斯塔警长》

与此同时，Tezo与狼队联名款的耳机，也正是上架app中的商城。

以及狼队英国主场——莫利诺克斯球场的球迷商店中。

联名ICON传递出品牌紧密合作的设计语言，除了呈现科技和运动的创新融合，

Tezo Spark的特点——「45ms超低延时：快速」也被巧妙融合进设计理念中。

官宣前期预热

这是Tezo耳机，在10月15日官宣了和英格兰足球超级联赛狼队的「官方全球合作伙伴」之后，与全世界狼队球迷的第一次近距离互动。

在此之前，从9月22日狼队月曼城的比赛开始，Tezo已经在狼队的主场场边广告，和大屏幕上多次出现。

埋下了这么一个梗之后，现在就到了为球迷揭秘的时刻了。





这是双方官宣营销的高潮时刻

新贵耳机潮牌和新贵足球队兴起，联合碰撞出别样出「火花」。

除了满足球迷多元化、个性化需求，更是让耳机和和足球，Tezo和狼队的联动更加密切。

而在正式官宣之前Tezo就先做了一波预热宣传进行造势。

让主推款「Spark」的低延时功能先行，围绕它的「快」和粉丝做互动，吸引了第一波关注。

一组「快」海报，用光、流星和闪电元素让人直观感受到Tezo Spark的快

一组「慢」海报用海星、乌龟和考拉的速度，表达Tezo Spark跑太快了，看什么都很慢

正式官宣当天，Tezo和狼队，在「Tezo官方微博、微信公众号以及狼队微博、微信公众号、懂球帝」等多个平台上，共同进行了全网宣传。

同时双方都准备了丰富的官宣礼物，在官方渠道进行了球衣和联名耳机抽奖。

而Tezo除了提供耳机作为礼物，也在官宣日开始就在官方旗舰店设置了为期一个月「官宣季」的专属活动。

通过打通多种渠道的方式让更多粉丝参与了这一重大话题事件。

这也是Tezo品牌第一次正式亮相。

Tezo是一个创新型耳机潮牌，品牌起源于对「听很重要」的坚信与改变现状的勇气。

同时拥有抢占市场份额的品牌竞争力和尖端的专业技术与深入的行业经验。

目前「Tezo✖️狼队」联名款耳机产品涵盖了电竞、时尚和音乐等领域，除了满了足球迷个性化需求和也能满足大众的多元化需求。

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通过第一波操作收割到注意力之后，大V也相继晒出开箱、测评返图，作为首批体验官，为粉丝们花式种草。

「Tezo✖️狼队」联名款Spark也首次正式亮相，神仙联名科技感十足！

「Tezo✖️狼队」联名款亮相当天，便收获全网2,000,000+阅读量，实现10000+讨论度，实现了广范围的出圈。

下次再一起玩吧

Tezo的这场跨界合作，是通过找到两者的共同点和精准定位，做出的一系列精彩策划。

在体育、科技与速度中建立起连接点，让产品功能巧妙融入创意理念中。

用狼的耳朵和速度元素巧妙地做出了众多吸睛点。

此次联名活动成功的背后，是Tezo对开放态度的坚持和狼队的支持。

作为耳机新贵，Tezo在与狼队合作之后将进一步提升品牌的国际化水平，为耳机爱好者们提供更加优质的产品和服务。

而狼队作为英超新贵，最近几个赛季的战绩都很优异，在全球范围内的球迷拓展也相当成功。

期待双方在今后的合作中会有多新的创意产出，碰撞出更多具有新意的内容。