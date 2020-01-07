京东超市×李雪琴提案现场，解锁双11新品

原标题：时趣派李雪琴，给京东超市提了场案…

事情是这样的，一年一度的双11眼瞅着就要来了。

内行人都懂，这节骨眼电商平台急呀，隔壁今年营销又搞了些新花样，我该整点什么才能吸引更多用户来我这里买买买。

与此同时各大营销公司也跟着急呀，眼瞅着不同公司的提案小队乌央乌央地lose，我该拿点什么新的idea，才能征服电商客户小宝贝的心。

时趣今年给京东超市提案时，拿出了奇招。

我们竟然派出了一位奶萌奶萌的人气王——李雪琴，带着超多梗去提案了。





阿西吧，果然还得是时趣。这次提案结果如何？给你一个犀利的眼神请自行体会。

感受到了么，毕竟，我们家雪琴这次提案可谓相当卖力。

为了把客户征服的彻头彻尾，雪琴把提案的过程演绎的可谓活灵活现、可萌可盐。

一口东北大碴子味，要么化身闺房少女疯狂比心，一会又摇身为办案侦探冷酷无情，转瞬间又化身为烈焰红唇摇滚少女，可谓变装圈的新女王… …

更不可思议的是，她居然告诉客户，嫌不够，我还有1111种方案….

具体这案是怎么提的，时趣全程有录，来吧，上正菜。

来自一线的幕后八卦

手动自豪Face，看完这个提案是不是觉得超赞，毕竟多家媒体、大V老师们都主动报道了这次提案内容（鞠躬）。

接下来时趣就以更一线的视角，带你了解整个创意背后的惊人秘密。

Q：为什么要找李雪琴？

A：是因为李雪琴叭叭贼能说、梗贼多么？不是，毕竟提案脚本是我们时趣给设计的。我们只是觉得李雪琴很漂亮又是高材生，能给观众带来很多开心，这种外在的美貌和内在的气质，都很适合邀请他给购物节提案。

当然更重要的原因是，京东超市历来有「追新指南」这个栏目，希望为消费者解锁最新的新品，作为强调新品的双十一，更是希望在双十一给消费者带来更多的新品。

时趣认为，每次购物回来拆开包装的那一刻，就是要给自己带来惊喜、期待、开心的感受。而李雪琴作为本季脱口秀大会的超强新人，人气爆红，总能给大家带来很多开心。

于是我们希望能借用李雪琴的“开心”和“开新”，为年轻粉丝制造一些新鲜的、惊喜感的开心。

在此基础上，结合京东超市「追新指南」以及「新品双十一」，一个谐音梗就这么开心的诞生了。我们要做“开新大会”，把新品通过开心的方式介绍给大家，要开新，更要开心。

从李雪琴的选择到#开新大会#的主题，客户高度认可了我们的策略创意，于是李雪琴就真的被我们找来去提案了！

Q：确定李雪琴后，策略上是如何思考的，为什么推出“提案”风格的创意？

A：李雪琴作为今年新兴的脱口秀达人，用户对她的脱口秀内容具有非常好的接受度，所以我们选择开办一个#开新大会#，以综艺感创意来赢得用户的关注。

在创意的具体表现设计中，我们发现，李雪琴在北大本科学的是广告方向，所以她如果来做广告应该也是个高手，这就萌生了让她来给京东提案的想法。

结合她个人的脱口秀背景，我们把整个创意都融入了脱口秀节目的感觉，就像她用演讲去说服观众一样，用广告提案去说服客户，让李雪琴用1111个新品去换1个开新想法，把京东超市追新指南的双十一，变成一场全网脑暴的“开新大会”。

而提案的过程，就变成了核心的大会创意视频，提案的推进，就变成了这次传播的节奏，在这个过程中，向更多消费者去解读京东超市#开新大会#的购物乐趣。

Q：这个创意背后，还有哪些心里话想分享？



A：关于这次创意的初衷，时趣认为，之所以选择没用正儿八经的套路，找明星大咖开启惯用的背书套路，而是结合个人的特征，在满足用户观赏性、趣味性的需求上做创意，是因为我们希望用广告去传递开心，让广告更真诚一些。