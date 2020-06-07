京东超级盒子618狂欢，「盒」你一起热爱

京东618十七周年庆，全球50+ 超级品牌齐聚放大招，共同打造了“京东超级盒子”。先“盒”我一起揭开京东超级盒子的神秘面纱吧！

最初我们收到京东brief，客户希望解决三个问题：

1. 通过京东联合50+大牌品牌共同推出的618专属定制礼盒“京东超级盒子”，实现以往618超级符号变身超级IP；

2. 50+大牌礼盒设计要充分体现品牌调性和精美外观；

3. 兼顾京东618狂欢氛围，传递“不负每一份热爱”的精神内核。

通过与客户多频次沟通，最终我们确定了将京东超级盒子拟人化，组成超级“盒”唱团，在618期间以组团出道的核心创意发散落地。





一、出道团照首发，超级盒子超硬“盒”

部分展示



京东超级盒子化身人气担当、颜值担当、实力担当、宠粉担当，这一本正经的认真劲儿超硬“盒”。





二、出道首秀MV，超级盒子超萌趣

为了将“京东超级盒子”这个全新概念植入用户心智，我们选择站在巨人的肩膀上，用家喻户晓的拜厄钢琴练习曲《踩到猫儿》改编，并选择童声合唱的方式，将趣味性尽可能放大。

内容上从超级大牌、超级划算、超级惊喜、超级好玩等多个维度出发，全球大牌礼盒在指挥家JOY引领下轮番上场，伴着活泼跳跃的曲调自然唱出了京东超级盒子的核心卖点以及618“不负每一份热爱”的品牌主张，最终呈现给大家一场独特可爱的狂欢show。

三、超级盒子设计，大牌人设超契合

看了团照、MV，我们接着说下这些盒子的形象和场景设计。我们除了要保留盒子本身精美的包装设计，还需要赋予它们动画角色特有的可爱属性和性格特征，设计同学多次测试调整，给硬核产品赋予鲜明的人设特点，只为让大家更直接地感受每个礼盒独有特质。

人设1.0



人设2.0



最终版人设



而在舞台上，KA品牌超级盒子solo部分的场景，也都一一体现出各自品牌的调性。

超级大牌 —— 戴森中国红超级盒子



戴森的产品特性与超级大牌属性的结合

超级限量 —— adidas ULTRABOOST 20 跑步鞋



Adidas的太空箱鞋盒与品牌本身潮酷属性结合

另外我们还为这些超有料的京东超级盒子们制作了个人solo海报，戴森、荣耀、戴尔等50多个大牌集体营业的排面必须有。

回顾这次项目，最大的挑战还是执行周期短促，前期的创意思考、选曲编曲、人物设计、场景设计到后期的建模、动画、渲染等，都是工作量大时间又紧。好在配合的小伙伴们都很给力，在很短的时间内全力以赴完成了。

披荆斩棘走花路，乘风破浪向前冲！希望未来“超级盒唱团”的每个京东超级盒子成员都发展得越来越好，做个“顶流”！

创作人员名单

创意：大米



