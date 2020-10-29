剪映：谢谢每一位剪映创作人，让生活变了模样

创作，是创作人的特权吗？

不会剪辑，就不能创作了吗？不懂美术，就不能创作了吗？在家带娃，就不能创作了吗？

创作好像很难，是因为每个人都觉得，创作是件触不可及的事情，当开始创作之后，你会发现，创作，其实触手可及。

在成为国内日活第一的移动端视频剪辑⼯具之后，剪映已经不满足于做一个单纯的视频剪辑工具，更希望成为一个创作者交流平台。

伴随着剪映的发展，特别是模板功能的上线，⼀个全新的创作者群体：视频模板创作者「剪映创作⼈」也随之诞生并不断壮大，每天有超过10W创作人，在剪映上传1500+个视频模板，使⽤次数超过1700万次，不仅收获了关注，也因此获得收入。剪映，俨然构建了⼀个全新独特的短视频内容生态。

伴随着产品力的升级，剪映也迎来了第一支专属品牌片。

创作人，是剪映的核心，也是潜在的“自来水”，于是，我们选择以剪映创作人的真实故事，以及剪映站内热门模版为内核，热门的模版+创作人外放的组合，为用户描绘了一个丰富的剪映创作世界。

以此告诉所有人，不管是大神还是小白，都可以在剪映，创作自己的生活，收获想象力和注意力。以此吸引更多人，加入剪映创作人的群体中。

在这支片子中我们会发现，「在剪映，千万个创作人，创作了生活的千万种模样。」

从90后的集体回忆「爱情公寓」，创作人@暴躁小枫 让无数观众，第一次成为主角。

到@国民龙凤胎 的清新Vlog模版，让简单生活也可以充满魔法。

再到@张拾一 的二次元模版，让全世界萌起来！

@钟大胖 刷爆抖音的「你看我几分像从前」，让回忆瞬间重启，让过去与现在无缝衔接。

这些剪映创作人他们来自五湖四海，他们来自各行各业，他们的生活不尽相同，但他们和我们一样，有着对生活的无限热忱和对美好事物的向往。

他们用无数模版和无限热忱告诉我们：“在剪映，每种生活，都是美好生活，每个热爱生活的人，都是剪映创作人！”

面对日益变化的品牌和市场，不固守成规，就能突破常规。每一支片子，都可以成为大片，每一个创意，都可能创造美好，对于WMY的小伙伴来说，对创意的追求，永远还在路上。