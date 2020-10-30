天猫金桂冠奖：运动户外圈的黑话，你都懂吗？

原标题：天猫金桂冠奖挺潮盛典—pick你的运动户外top单品

天猫旗下的运动户外品类，今年迎来了首个行业端的最高规格峰会——“天猫金桂冠奖”。

借着本次行业峰会的契机，天猫希望通过一轮外围传播，完成B端&C端影响力的建立：

TOB：举办一场提升行业高度的「天猫金桂冠奖行业峰会」

TOC：提高行业影响力的「天猫金桂冠奖挺潮盛典」，来打造行业心智声量高地，引领运动新消费趋势，为奥运打前站。

在这样的背景下，我们需要解决两大挑战：

天猫金桂冠奖，作为天猫运动户外品类的全新IP，该如何与消费者完成首次沟通？

在运动户外领域，是宣言型片子的高产区：讲精神、讲态度、讲人生、讲燃、讲热血…

基于这一行业现状，我们与客户一拍即合：

“不如直接用‘运动户外潮流圈’内大家熟知的一些‘黑话’与消费者进行沟通，‘黑话’一出，用户能get到天猫金桂冠好像‘很懂潮流圈’，而且相对于Manifesto 类型的片子，更容易引起TA关注和共鸣。”

话不多说，上片：

我们从运动户外圈子有普遍共鸣的文化入手，对每个文化背后的人群进行Social化的定义，通过反转剧情演绎圈内黑话，完成引发目标用户共鸣并call for action，号召大家关注双11运动户外选品盛典的任务。

1

「装备党篇」

备好装备，为上场拼搏时刻准备

场上正在举行着篮球比赛，替补席上男A和男B都有不同程度的运动损伤，戴着脊椎牵引器、打着石膏、坐着轮椅，两人依旧身残志坚，坚持坐到替补席上看比赛，还不忘互相吹嘘各自私下有多努力训练。

这时，男C出现了，一边依次整理了装备，略带惋惜地把脸凑上前去：“听哥们句劝，咱也买点装备！要不多容易受伤，昂？”。接着教练喊着“换人”，男C积极回应小跑上场。

徒留刚刚还在一脸神气吹牛的男A男B满脸失落看着赛场。这也是我们对“装备党”的重新解读，有能力购买更好的装备来保护运动中的自己，有何不可呢？

2

「踩屎感篇」

踩屎感，是对一双好鞋最朴实的褒奖

故事开头，男⽣拿着手机正和姥姥视频通话，聊着天，边走着，脚下像安了弹簧⼀样，⾝体不由自主的上下颠着走路，表情十分享受。正在手机另一头的姥姥被晃的受不了，直呼：“哎呦，孙子~你这走路一颠儿一颠儿的，好好走路！”

男生一脸享受，回答道：“姥姥我也控制不住我自己呀！”

这时，出现了一只小狗使劲冲向男生鞋子的方向，将众人的关注成功锁定在男生不停一颠一颠的脚上，正当大家对小狗的行为疑惑不解的时候，正好经过的潮流青年随口点破一切：“哟，踩屎呢！”。

众人听后，纷纷表示豁然开朗：原来搁着踩屎呢…

3

「问就是冲篇」

为热爱而冲，是年轻最热血的证明

女孩抱着新买的鞋子，跟着音乐踏着步子摇头晃脑，开心地哼着小曲走回家。一旁的妈妈看着女儿手里的鞋盒不乐意了：“买这么多鞋，你属蜈蚣的？全家⼈把脚借你都穿不完。”

但女儿戴着耳机，丝毫没有听进去妈妈的问话，妈妈这下急了，语气稍微严肃地发问：“妈问你！下回再有什么衣服球鞋开卖了，你还买吗？”

突然，女⼉“嗖”地⼀声冲了出去，还把一旁老大爷的假发给吹翻了，女儿回头说道：“妈，别问！问就是热爱，问就是冲！ ”，直接借由女儿的身份说出潮流圈人尽皆知的黑话。

4

「抽签陪跑篇」

为自己喜欢的争取过，没中又怎样

画面开始，就是一群举起手机向前奔跑的运动员们，运动员们的背面，每个人背后都印着各式各样的“用户ID”，终点线前，一个女生一⻢当先，率先冲过了终点，随后解说员拿起大喇叭激动地喊道：“让我们恭喜ID名为卡哇伊酱的用户中签！”

剩下的运动员站在一起互相拍拍肩膀安慰彼此，ID为“正宗非酋”的黑人运动员扶起旁边不甘心的小伙子，笑着说：“哟哥们儿，你也是非酋啊？”

小伙子扶着黑人运动员的肩膀，也调侃道：“可不么，就没中过 ！”

随后，画外音响起: “新款椰子即将发售！”众运动员又开始摩拳擦掌、跃跃欲试，准备投入到下一场比赛中。

「抽签陪跑篇」作为系列广告的最后一支视频，我们还添加了一个小彩蛋，快戳视频查看！