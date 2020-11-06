theMSLAN科幻微电影：舒适和自我表达同等重要

原标题：theMSLAN：服装广告终于不止模特秀一种打开方式

如今的观众对于广告是越来越挑剔，基本处于来者拒的姿态。面对各种渠道，各大平台的广告信息狂轰滥炸，如何做一个3s之后还能坚持看下去的广告？

我想，这支6min的服装广告确实做到了耳目一新的感觉。

故事拥有着一个悬疑感十足的的开头，女主奋力地在水中挣扎，潜意识似乎被一个神秘的声音唤醒，在一个赛博朋克般的未来空间里，神秘人和女主角在交谈着，然后时间从3046开始穿梭到2020。

这个故事看似复杂烧脑，但无非就是关于复制世界和个性化世界的探讨。一个在3046的复制人，无意中发现一个通往真实世界的信条——“舒适和自我表达同等重要”，然后开始勾起她慢慢回忆起曾经作为真实人的生活状态。

故事最精妙的地方在预设了一个与服装有关的高级隐喻，即复制人的穿衣守则，“复制人在公开场合不允许着装不一样的服饰。”

服装作为一种载体，代替了世界中不可见的运行法则，未来的人类如同流水线标本，没有情感，失去个性，片中一直在不断出现反复强调的“舒适和自我表达同等重要”，以及女主人一次次被信条唤醒的过程，宛如一记不断在耳畔敲响的钟声，仿佛在传递着创作者对今天多元化的文明和审美在千百年后不断被同化的担忧，同时也道出了珍惜当下享受当下的美好。

至于这样的情怀是否能够引起消费者的共鸣，需要观众耐心和反复细细思量。

第一次，把服装广告拍出科幻电影质感

抛开杀死脑细胞的故事情节，这可能是史上最不像服装广告的服装广告。

因为比起走秀式的舞台式的内心独白式的服装广告，这个广告算是把“自我表达”运用到极致。全程没有提及任何服装风格、材质，也没有向观众说教什么场景穿什么衣服。《Talk to Her》的迷惑式片名，甚至主题探讨的也不是具体服装产品，仅仅是传达一种观点和理念。

悬疑的开场，赛博朋克的设定，倒叙交叉叙事手法，唤醒更多人类先锋意识的剧情，细心的观众可能已经看出来了，这其实是一部服装版的《云图》，作为一个被唤醒自由意识的主角，故事中的主人公也如同电影中的星美451有相似。

当今世界，大到我们抬头仰望星空（无人机广告），小到埋进掌心的手机，广告无处不在、无孔不入。这让人们普遍产生了抵触心理，如果老远一看、余光一扫，发现前方是广告，大家会本能地拒绝，甚至开始讨厌这个品牌。

《Talk to Her》无论是故事叙述、文案台词、背景音乐、画面质感等等，其制作用心程度一点不输电影，抽丝剥茧，层层相扣，让人们忍不住反复观看，细细品味，品牌也在这个过程中被从心底里自然而然地欣然接受。

theMSLAN，做一个会讲故事的品牌

剥开奇观，细究内核。《Talk to Her》触动人心的不止是它是一部前所未有如同电影般的表现手法，炫酷艺术的剪辑方式，更是因为它认认真真地讲述了一个复制人找到自我的神奇故事，便是拥有丰富而多元的生活，能够自由放肆的表达情感。

当故事的女主角在回忆中身着华服，走过热闹的人生，无论是旅途的愉悦、爱情里的失落或是事业里的挣扎，即便作为最普通的一员，都让她从一个冰冷的机械的复制人成为一个真实鲜活的人。

这支广告看似没有刻意花费时间精力去营销广告内容，但其潜移默化的留下印象，其中对于观众来讲最深刻的可就属会“讲故事”。

或许普通的时装秀模特秀更能阐述清楚商品特点以及卖点，用户接纳度高，但为品牌赋予故事以及意义后效果将完全不同，一个好的故事，能够吸引用户去聆听，走进用户的心里，减少对广告本身的排斥性，从而带来更深度的品牌影响。

theMSLAN在10周年之际，选择了推出这样一支有故事有内容广告片，早已不满足于展示产品本身，而是想要在更高层面吸引消费者，与消费进行深度沟通，去寻求品牌与群体的信念共鸣，更精准把握了当下女性的自我意志。

这可能就是把“自我表达”写在骨子的theMSLAN，让我们知道原来服装广告还有这样的一种神奇打开方式。

连广告也要以极其先锋的视角打破服饰品牌广告边边框框，树立独特品牌个性。

而如何去打破界限？就是品牌《Talk to Her》要说给我们听的答案——舒适与表达同等重要。