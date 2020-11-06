京东金融：这个男人决定拒绝100万

原标题：京东金融拍了一支年度最扯广告

给你100万你要吗？

一般人的想法一定是不要白不要，可下面2个男人偏要拒绝。

这个男人决定拒绝100万

看完之后我只想呵呵一笑，想起了那句经典的俗语：男人的嘴，骗人的鬼。

整支广告分两个片段，分别由爱笑兄弟出身的喜剧小生张子栋和演员庞勇实力演绎。

第一段一个被公司成功洗脑的打工人（张子栋），明明生活就很拮据，却从早到晚自话自说自己不需要100万，忙事业最好，可一听说老板发红包，秒抢。

一个连小红包都不放过的人，说自己拒绝100万，还有比这更扯的嘛？

第二段同样的逻辑，一个老大哥（庞勇）吃着火锅烤串喝着酒，一本正经的跟对面小哥阐述他拒绝100万的理由。两个人一唱一和，举杯畅饮，可最后要结账的时候，老大哥面不改色的想让服务员把零头抹掉。

100万都拒绝的人，却不放过几块钱的零头，就说扯不扯吧。

以上便是京东金融为今年11.11打造的年度最扯视频。

接下来我们从专业的角度来聊一聊京东金融为什么要打造这支片子，以及整支片子为什么要这么扯。

相信很多人最近坐电梯，都会看到京东金融11.11，徐峥一人分饰多角的广告，一个讲保险不踩坑，理赔更轻松，另一个讲理财不抓瞎，安全又省心。

很显然目的是为了继续强化京东金融是“一个懂金融的朋友”的形象，抢占“好朋友”心智，让大众理财保险首选京东金融APP。

那么问题来了，在我看来11.11这样一个全民狂欢的节点，品牌认知层面的聚焦，并不足以吸引用户下载或前往京东金融APP。

最好的办法就是用更强力的利益点直击用户，让他们无法拒绝。11.11京东金融APP活动——“全民掘金大会”，反而成为了最大沟通抓手。

到这里值得一说的是，京东金融并没有干瘪的、大而全的去强推“掘金大会”，而是抓取了里面最具吸引力的“免费做百万富翁”活动，成为引流导火索。

确定好这个方向之后，才有了如何将这条信息以吸睛有趣的方式传播出去的问题。

此刻，我们再回到上面那支片子，就很容易找到答案了。

没有人能拒绝100万，可以说是一个公认的常识。但如果直接说应该收下这100万，总感觉不可信没什么说服力。

所以京东金融干脆反其道而行之，开口就是不要100万，反而让人产生了一种好奇，想知道为什么不要100万，有兴趣看下去，全程姨母笑听他是怎么胡扯的。

才100万，真不够我花

别开玩笑了，谁能拒绝100万呢

100万，我可不要怕贼惦记

别开玩笑了，谁能拒绝100万呢

100万咋了，又买不来爱情

别开玩笑了，谁能拒绝100万呢

100万有23斤沉，存起来老费劲了

别开玩笑了，谁能拒绝100万呢

最后来个反转对比，用蝇头小利来突出没有人能拒绝100万，形成一种欲拒还迎的戏剧效果。

观众看完第一反应大概率是真能装，第二反应是男人就是死要面子口是心非，整体反应是给我100万我肯定要。

进而很可能去京东金融APP搜索“100万”参与活动。

最后，我在想如果要我来找一个拒绝100万的理由，我会扯什么。

我想应该会分两种情况，第一种在不知道京东金融APP有“100万体验金”之前，我会说：反正天上不会掉馅饼，没人给我100万，干脆摆出一副老子有钱满不在乎的姿态。

第二种就是知道了京东金融APP有“100万体验金”，我肯定会参加，因为行情好的话，利息就有好几万，更何况我是一个连点外卖都只选择有折扣店的人。

互动留言：

如果让你扯一个拒绝100万的理由，你会说什么？