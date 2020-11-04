日本旗牌印章再出创意短剧，讲述两个男人的相声追梦路

森林

旗牌（Shachihata）是一家成立于1941年的日本办公用品公司，主营业务为印章、图章和书写用笔等。近年来，旗牌极具创意地推出一系列“印章短剧”。短剧用印章印出的人名代表角色，在纸上上演了一幕幕小人物的喜怒哀乐。

今年8月份推出的这支名为《森林》的短剧，以插叙手法，讲述了两个有志于做相声演员的男人的追梦故事。

森与林是两人各自的姓，他们从小学到高中一直是同桌。由于笑点十分合拍，两人打闹起来“就跟说相声似的”，常常惹得周围人爆笑。也是因为不断被同学如此评价，两人萌生了成为相声演员的想法。

如今，两人临近而立之年，有了些紧急感，虽然都有稳定的正职工作，但相声梦想一直挂在心头。他们报名了能“决定日本第一相声演员”的选拔赛，并顺利通过初选。

林是电器公司社员，田中小姐是他的前女友。田中说，虽然觉得林不是很靠谱，但总体而言是个有趣的人，因此分手后仍然支持他的相声事业。

而森已经有了自己的三口之家。他自己是花店老板，妻子则是老师，说起森来言语里满是温柔。

临近半决赛，林愈发紧张起来，工作上乱了阵脚，也会在森联络他时“闹失踪”。

而一向好脾气的森也会动不动发个邪火，或者在低落时怀疑自己。好在还有妻子的支持，她会认真地对森说：“我打心底里认为你是有趣的人。我一直都相信你。”



两个“森”分别为森先生和森夫人，小“森”是他们的孩子

遗憾的是，两人还是止步于半决赛，并因此有了解散的念头。沮丧的森与林一前一后地走在路上，想起了初心——那份因带给人快乐而产生的快乐。

最终，他们还是打起了精神，神采奕奕地献上了一段（有点鬼畜的）相声表演。

影片最后还煞有介事地让“出镜演员”上台谢幕，数个功能不同的印章由此走到了台前。

短剧出众的创意之外，在执行层面，专业的配音和逼真的细节设置也为整体增色不少。