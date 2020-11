亚马逊Alexa创意广告，将日常生活与史诗电影进行脑洞碰撞

“倒带电影不需要你用手指,用Alexa,只需要一个声音。”

今年10月份,来自伦敦的创意代理商Droga5为亚马逊旗下产品Alexa打造宣传活动“A voice is all you need(你需要的只是一个声音) ”,期间推出了两支创意视频:Ironing、Opera。

视频中,现实生活里的人突然闯入“史诗巨片”并对其进行干扰,增添了戏剧感,让人在看完后才恍然大悟“原来是用Alexa控制了进度”。

Ironing



视频翻译:@iWebAd

短片以战争场面开场。敌人发起进攻,双方正陷入激战。

一男子躺在女人的怀里,奄奄一息地说道:“我一直很爱你,我从没说过,但……一直是这样……”。女人开始嚎啕大哭。

突然一位穿着睡衣,正在熨烫衣服的黑人男子出现并说道:“哇哦,他刚死了?”

女人回应:“是的”。

“可以再来一次么”,黑人男子放下熨斗说道。

“好的”,女子答应道。

于是,男子与女人的生死离别场面再次表演。

“哦。”

“抱歉,我的眼睛在这里,但我的大脑…”黑人男子再次干扰他们,并指着脑袋摇晃。

“再来一次,抱歉。”剧情又开始重演。

这时镜头一转,原来黑人男子正在房间里边熨烫衣服边看电影。

“哦,拜托又错过了,Alexa退后两秒”,黑人男子说道。

紧接着,电影进度在Alexa的控制下出现倒退。

Opera





视频翻译:@iWebAd

在中世纪的宫殿里,大厅坐满了人,女歌剧歌手和乐队正在为贵族们表演。

突然,台下出现一阵骚乱。一位躺在太阳椅上的男人,从外围穿过人群“滑”到女歌手面前并说道:

“打搅一下,伙计,对此我真的很抱歉。”

“我很喜欢你的东西……但有点”

“‘哦,看看我,我在唱歌剧’,你知道的。”

“想知道你们是否可以……有趣些。”

女歌手更换了曲目和乐队重新开始表演起来。

“是的,就是这样”,男子满意地笑了起来,坐在太阳椅上向后“滑”了出去。

镜头一转,“Alexa,将此添加到我的夏季歌曲中”,原来男子正在阳台外面躺在椅子上晒太阳。

“添加到夏季歌曲中”,Alexa响应到。

视频结尾出现文案“你只需要一个声音”。