京东电脑双11悬疑剧三部曲，携手老戏骨揭秘真相

原标题：京东电脑联手老戏骨，11.11悬疑剧三部曲，创意吸粉年轻人！

黑色的背景，灰暗的光线，慢慢拉远的镜头，一位西装革履的绅士转过身来……

对，没错，此时的男主，拥有着“中国式教父”的气场和自信，力量和智慧、理性，仿佛一切的词汇都足以让人产生极大的兴趣，不禁满脑袋的问号，这葫芦里卖的是什么药？

年度大戏，一部暗黑悬疑推理剧即将拨开「迷雾」。

但，稍等，刚刚那位，不就是出演了那部让人血脉偾张，被网友热评为国剧之颠的《沉默的真相》的诡辩律师张超的老戏骨宁理吗？

纳尼，这不是京东电脑的11.11的广告短片吗？

是的，继“国际大片”后，时趣再次操刀轻悬疑电影，携手老戏骨宁理，为京东电脑开播了「机」密剧场。

本次影片设定了墨菲定律、蝴蝶效应、奥卡姆剃刀定律三个悬疑短片，开场的神秘感、构图精细、穿插时空蒙太奇……

随着镜头和剧情的推进，观众可以以第三视角看到迷雾背后的症结所在，同时老戏骨宁理也在慢慢打破思维定式、逻辑怪圈，一步步揭秘「真相」。

三支悬疑短片，画面是电影质感，剧情也十分紧凑，不信你看看：

凡是容易出错的事，就一定会出错。

一个大特写镜头，深邃的眼神，阴影中的眼睛，此时的宁理老师高深莫测，同时也塑造了紧张压迫感的氛围，让剧情迎来了矛盾小高潮。

电脑宕机，到手的钱要飞走了。

“Why? What happened? What’s wrong with you?”

整个系列的片子都延续了快节奏、暗色调的风格，但第二部则更多了一些诡谲和不可臆测的神秘气息。

你想要知道一颗火种是如何毁灭一整片森林的吗？

本片不剧透，快来看正片：

‍

来到第三部，宁理化身为侦探，眼光犀利，逻辑严谨，分析线索推演案情，试图破解一个历史遗留问题：11.11可以省多少钱。这种逃不过的困局，从原价到预售价，满减优惠到店铺优惠再到平台优惠，眼看着要解决世纪大难题了，结果来了一个大反转。

三支片子都秉承了剧情不拖沓，逻辑缜密，悬疑和趣味反转的制作风格，随着一步步剧情深入，分别呼应了墨菲定律、蝴蝶效应和奥卡姆剃刀定律，并且慢慢揭开事情背后的真相。原来真相就是京东购新机享数据急救服务，买指定平板电脑赠半年碎屏险，爆款直降5000元等，「万般热爱，自有定律」。

还原「机」密剧场的背后：

Q：为什么会找老戏骨宁理呢？

A：大家不会以为我们是《沉默的真相》紫金陈的资深读者吧？当然，有这方面的原因了（偷笑脸）。

说正经的，时趣最开始考虑宁理有三点原因：

一是我们设定的一套病毒视频脚本，每支都有一个给年轻人提出电脑使用、购买建议的角色，这个角色特别重要，需要一个演技好的老戏骨加盟；

二团队在追《沉默的真相》，吃饭、下午茶的时候都在讨论，团队就很喜欢角色张超、喜欢宁理，我们发现在微博上有同样看法、吹爆宁理宝藏演技的年轻人也很多；

三是《演员请就位》第2季播出了2期，期期热搜屠榜，关于演技的讨论热度很高，当时就想好了类似#老戏骨宁理 拿S卡的演技#的借势话题，客户也和我们达成了共识。

毕竟九月、十月的时候《沉默的真相》《演员请就位》第2季都太火了。

Q：核心策略是「定律」，是如何想到这个点的？又是如何从众多定律法则中选到了墨菲定律、蝴蝶效应和奥卡姆剃刀定律？

说实话，定律这个点最开始是客户想到的，我们初版创意的其中一支脚本，让客户团队的一个小伙伴联想到了墨菲定律，并且客户希望我们把定律的概念贯穿整个创意。

在京东购买电脑的用户以80后、90后，甚至95后、00后年轻群体居多，我们需要一个有意思的概念去包装的我们的大促利益点，比如爆款直降、买平板赠碎屏险。

筛选定律的过程很考验耐心和思维发散能力，我们团队里有问度娘的、有问知乎的、还有买书来看的。这几条定律需要各自同时满足1.对应一个主推品类（轻薄本、台式机、平板）、2.一个大促利益点、3.一个架空小剧场的故事、4.一个适合老戏骨宁理的角色，并且定律本身还要尽量耳熟能详，单支1分钟的广告片，认知门槛不能高。

戴着多重“镣铐”想脚本，最终敲定了这三个定律，这是和客户创意共创的过程，感谢客户，也要感谢团队的每一个伙伴。

Q：片子和《沉默的真相》《教父》风格很相近，这背后有什么联系吗？

A：墨菲定律那支，宁理开场《教父》式转身，蝴蝶效应类似《黑客帝国》男主Neo在办公室被黑衣特工追捕，另外，老式港片中大佬的经典说话口吻和场景，以及这套片子里面也有爱奇艺《迷雾剧场》的影子。

本次我们主要是想复刻电影大片和影视剧集的质感，提升影片整体看点，以轻悬疑风抓住年轻人的注意力，用时下年轻人比较会关注的形式去包装创意和大促利益点，突出层层重围。

本文部分素材和导图来自网络，侵权请联系删除