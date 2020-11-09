一、怎么把一款新系列果啤打造成网红单品？

这是当初接到brief时，摆在百威面前的一道难题。

市场上已经有很多成熟的果啤产品，虽然数量不少，但从味道再到产品理念，其实都没有什么太大的革新，更别说给消费者什么记忆点了。

于是我们想，能不能利用这一市场现状，找到问题解决的突破口呢？

在当下充斥着各路广告信息的嘈杂环境下，一款能让人们一眼记住并爱上的产品，必定是和他们“气味相投”的产品。同时，这也是激起人们兴趣的一种有效手段。

传统的AIDMA理论，强调“注意力 → 兴趣”这一路径顺序的转化。而现在想要讨好消费者，如果不能把钩起他们的兴趣作为第一出发点，产品who care？

这款果啤的目标受众是时代青年，他们是站在传统与规则对立面的人：自我、出众，不按套路出牌。在旁人的眼里，他们看上去很迷，却闪耀着自己独有的美好。

二、真的很迷

在了解了这群人的特征后，这4个字神奇地跳进了我们小伙伴的脑袋里。只有“很迷”的果啤，才配得上这群“真的很迷”的年轻人。

在整体创意方向渐渐清晰的同时，国内首创的“第一款用吸管喝的果啤”概念，与“ME3”这一产品名也自然而然地定了下来。（ME3：不要问我名字后面为什么有个3，毕竟咱迷着呢。）

针对不同的social平台，我们准备的物料也不尽相同。在抖音等小视频平台，用相对鬼畜的小视频去打动消费者；在大的主流媒体，则用走心的故事向大视频去让消费者对产品产生兴趣；电商平台则用有趣又带梗的周边产品刺激消费。

现在准备好了么？好戏马上上演！

男人之间

何必只能做朋友？

点击观看“迷之微笑”视频

（剧情太迷，谨慎观看）

对前任

未尝不可重新心动一次？

点击观看“迷之新欢”视频

（剧情太迷 谨慎观看）

三、小迷酒吸吸图鉴

百威ME3，一款用吸管插着喝的小迷酒，请你跟我这样吸。

好靓、好吸、好迷：xixixixixixixixixixixixi.

ROUND 1

时尚不离手 精致不脱妆

吸酒摆对姿势

合影更加精致

ROUND 2

口味迷幻 新颖不断

真果汁配真拉格

朋克养生不违和

ROUND 3

破圈利器 社交必备

夜店蹦迪好嗨皮

广交朋友是真谛

怎么样，有戳到你么？后来的事实也表明我们的方向没有错。在百威啤酒官微发表的视频内容中，最高一条达到了3.3万次赞，用户自发转发量超过5000。

最后，我们的作品可以顺利出GAI，还要感谢客户百威的支持与配合。能把所有小伙伴的心紧紧地拴在一起，一起思考一起鼓掌，也算一个好创意的自带属性吧！