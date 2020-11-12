百雀羚：王一博×周杰伦《逆时帧之轮》奇幻大片

如果你玩斗地主，一上手发现自己抓了两个王，

这局你会怎么打？

这就是我们接到百雀羚“王炸”brief的第一反应

一个华语音乐天王，一个当红顶级流量

这么炸裂的资源，确定只推一款产品吗？

客户回答很简单，确定，因为产品好，配得上。

我们调研后发现，这款帧颜霜凝结了百雀羚最尖端最成熟的草本科技，是抗初老的实力级选手，自然的值得两位实力大咖为它证言。

看来除了代言人两个王，产品也是王，这一把真的抓到王炸了！

Team里一半是周董的粉丝，一半王一博的粉丝，做这个项目简直就是带薪追星（并不），经过对两位爱豆的兴趣、喜好，包括作品的调研，我们发现他俩都共同爱好科技奇幻色彩，喜欢尝试新鲜角色，这就让我们在初期的方向上大胆尝试魔法奇幻调性。

作为百雀羚年度最重要的广告战役，我们最终确定以微电影的形式，让两位代言人最大限度地展现出各自的魅力和实力。

(大家小板凳搬好，准备开始揭密项目故事了，请坐！）

讲抗初老自然要讲“时间”， 在关于时间的魔法里，最美妙的不就是让时间在脸上停住，定格你最美的一刻吗？

于是“定帧年轻，定格美好”的主题就这样被确定下来了。要如何表现这个魔法般神奇的瞬间呢？

时间对于三维世界的人类，是一个无法跨越的维度，我们只能任由它流淌过我们的身体和世界，最后留下皱纹和山川的痕迹。

而在更高维度的时空里，时间是一种看得见、摸得着的实体，它也许是一条实体的轨道，或者是一支钟表上的指针，它可以向前走，也可以被轻轻一拨，逆向行驶回到过去。

于是….

《逆时帧之轮》的最初构思就这样产生了

有一块神奇的钟表

它的指针可以被倒转

从而实现时光旅行

在人类的世界中

它伪装成一个浪漫的摩天轮

只有有缘之人才能搭乘

这个故事在比稿阶段就被客户一眼相中，后期经历了包括我们和客户、艺人团队、导演团队在内的所有人的多轮打磨，最终才呈现在大家面前——

我们也据此为周杰伦和王一博设定了新的角色身份：

很多80、90后，是听着周董的歌长大的，每一首里都藏着我们青春的记忆，他就是那个可以带我们《回到过去》的“时间之轮主理人”

而王一博，这个年轻的实力新生代，他个性中的“冷酷”和“无感”，简直就是为“时光摆渡人”这个超然的角色而生的～～

这一波王炸组合的神仙同框，在影片上线后引来了粉丝泪目，被两代男神一起守护的幸福+《回到过去》回忆杀，真的很好哭……

撷取百雀羚官方微博上的部分网友评论

在比稿初期，我们也构思过其他故事，给两位偶像设定了五花八门的身份角色，但所有的创意都始终围绕着一个产品的核心功能。

“抗初老”

这是一个成熟的市场概念，产品层面的抗皱淡纹功效，消费者有着清楚的认知，可心理层面呢？我们想要的年轻，到底是什么？

我们生活在一个“颜值即正义”的时代，所有人都希望“青春永驻”，可那意味着“衰老”是一件羞耻的事吗？而追求年轻就是纯粹的追求“低龄”吗？

当然不，这是团队所有人的共识!!

我们无法阻止年龄的增长，它为我们带来值得感激的人生经历，记录和承载了生命中鲜活的喜怒哀乐，当然，它同时也给肌肤带来不可避免的损伤。

百雀羚帧颜霜能做的，是帮助每一位在时间的磨砺中成长的女性，抵御时间的损伤，淡退岁月的痕迹，定格她最美的样子。

我们不愿简单粗暴地把“年轻” 和“低龄” 划上等号，希望传达一种更包容、更多元的关于年龄的审美。于是，电影设定了两个结局：女主角到底要回到23岁，还是选择留在30岁。

我们把这个思考交给观众，希望她们自己做出选择。

‍‍‍观看微电影完整版

如果你有机会搭乘《逆时帧之轮》，

你会如何选择呢？

幕后记：

✦比利灯为了这个奇幻脚本熬了好几个通宵，常常看他一个人关起门边想脚本边抓头（边喝酒…误）

✦花心的Leader萱萱又爱周杰伦又爱王一博的，这阵子最常看她一下花痴样一下又认真的模样

✦阿康茜梦小姐姐明明很爱一博却都默默尖叫，在片场边工作内心边尖叫真是辛苦她

✦可爱的小阿康小树前期帮忙问了很多饭圈朋友，问一问都快路转粉

✦创意总监小四是整个团队中最冷静的，丝毫没有受团队姑娘的影响，四哥最棒

✦一直误以为自己有上海许光汉之称的文案小哥Jason，在脚本创意上给了很多好点子，就是杰么优秀

✦周杰伦资深老粉的文案组长圆圆，一直很努力的想为周董加点戏

✦同样也是周杰伦资深老粉的美术小姐姐Iris，做这个项目后日常看她甜甜微笑

✦刀子嘴豆腐心的美术组长Cas，虽然有自己在追的爱豆，但看到两位王炸艺人还是被降服了

✦美术小姐姐黄婕为了这个项目让自己看了好几次的日出，但作为一博粉她觉得都值得，就是婕么棒

感谢编剧小姐姐星星

感谢制作公司和導演

感谢平面摄影师及其团队

感谢拍摄现场的工作人员

感谢协助项目的幕后人员

她会相信时光魔法吗？

魔法因为相信而存在。