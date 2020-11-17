人生各自有光#CCG同斯柯达一起驭光前行

9月26日，备受瞩目的2020（第十六届）北京国际汽车展览会正式开幕。本次车展，上汽大众斯柯达品牌最新2021款柯珞克与柯米克、柯迪亚克以及两款颇具个性的GT车型组成的SUV家族，与昕锐、昕动、明锐、速派等颜值实力兼具的轿车车型，一同亮相中国国际展览中心（天竺）新馆W4展馆。

由CCG集团特别打造的斯柯达柯珞克亮相活动同样“自有引力，驭光而来”令人眼前一亮。

快和小编一起来看看斯柯达展台高光Show吧！

01 新生之光 立足人设

2021款柯珞克 正式开启预售





“驭光者”是品牌宣告的人设，更是打通目标人群与品牌信念的关键，将这个极具理想性的标语刻入人心，成为此次亮相的首要任务。

摒弃过往高瞻远瞩式的乏味宣讲，增强人设代入感，将品牌精神赋予感染力，传播力十足的画面便信手拈来。在产品理念“集智、美、劲于一体”贯彻下，舞台表现基调也应保持高度一致，从微观到宏观演绎进化维度。

02 共情之光 车主故事



“驭光故事”赢得共鸣





同时首发的还有上汽大众斯柯达品牌挚友周芳的视频短片。作为国内首部大型水下生态系列纪录片《水下中国》的总导演以及柯珞克的车主，周芳三年水路辗转，3000多支空气瓶，十万公里不断前行，用坚持和信念讲述着“人生各自有光”的故事，这也是上汽大众斯柯达品牌精神的注脚。

感性共情的宣言，在年轻群体中迅速赢得共鸣，而这也正是广大上汽大众斯柯达车主生活态度的写照“在平凡的人也能活出自己的光”。

03 进化之光 SUV家族齐聚

探索未来无限可能

2020年是斯柯达汽车125周年，也恰逢品牌入华15年。在刚刚过去的7月，上汽大众斯柯达品牌迎来300万辆产销量的重要里程碑，是达成这一目标速度最快的欧系品牌。一路走来，上汽大众斯柯达陪伴无数“有想法”、“懂生活”的实干青年坚守梦想、经历生活，去发现“人生各自有光”。

进入国内市场以来，除了对德系品质一以贯之，上汽大众斯柯达在营销服务领域不断推陈出新。除柯珞克外，上汽大众斯柯达SUV家族全系强势登陆北京车展，尽显“年轻、魅力、张力、氛围”，探索未来无限可能。

值得一提的是，今年四季度，上汽大众斯柯达品牌还将推出多款年度焕新车型，积极拥抱智能移动出行的浪潮，相伴用户创造更多美好生活。

引力不只是物体间的相互作用，也存在于企业与企业之间。“共创”是CCG对于客户的承诺与核心价值，在细微处尽显品牌的情怀与信念感。

上汽大众斯柯达品牌的德系技术工艺和卓越品质也是其核心竞争力所在。这与CCG坚持依托于活动运营管理的经验和品控体系一致，为每一场活动带来有颜有质的体验，在动静交融中塑造品牌精神。

每个0.01的精进，都是从好到更好的超越。CCG相信用匠心执着的服务精神打动客户， 发挥无限潜能，让更多品牌不负期待。