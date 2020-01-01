134周年之际，可口可乐官方字体正式上线！

字体的灵感来源于可口可乐重返中国时所用的经典商标字体。这四个留存在人们记忆中的字符非常亲切，在一笔一画中包含了圆融、力量、担当、从容、进取，这正是对“在乎”的理解与诠释。

“在乎体“的笔画更加饱满，浑厚，横划起笔收笔、弯钩转折处的弧度兼顾圆润和力量感。竖画粗壮却不失利落。撇捺舒展也带有机械感。运笔自然、流畅，有如行云流水。

可口可乐还在字体中藏了一个惊喜小彩蛋，在特定软件中输入图中下方的字符，就能打出相应的字。

特殊字符适用软件：



Windows：adobe AI、adobe ID、word365、记事本

MAC：adobe AI、adobe ID、word365、keynote

输入“:)”可以直接打出来萌萌哒的在乎笑脸。

在数字化时代，可口可乐希望这套字体能给大家一个有人情味、充满温度的书写选择。

为了感恩消费者134年来的陪伴和支持，可口可乐还在天猫旗舰店特别推出了“在乎体”刻罐服务，可乐罐刻字从此以后就有了专属字体。把你想说的话，刻在罐上，送给你在乎的人。