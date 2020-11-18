「永不消失的侠客」守护每一份不容小瞧的初心

被现实辜负过的人们，是否还相信初心？

如果把近五年的网友言论统计成一个人格，那么，他的心路历程确实很让人感慨：

五年前，他们都曾一腔热血，到处转发各界大佬的成功学和鸡汤。

他们996，他们努力过，但现实却并不让人满意。

而今，那些给他们灌输鸡汤的大佬，翻脸对他们说“现在的年轻人不行。”

他们认清了现实，看破了鸡汤大佬的真面目。

他们佛了，对一切都不再关心。

他们丧了，更愿意在网上发表负面言论。

但其实，他们才是最可爱的人。

他们看破一切虚伪，更懂初心可贵。

他们一边自称“韭菜”，一边发起了国货运动。

他们假装“佛系”，对一切都不再关心，但还是在疫情期间成立了无数自愿者群体。

他们批判“996福报”，但还是努力把自己的事情做好。

他们看清了所有虚伪，却还是常常热泪盈眶。

他们的初心，没有任何改变。

他们不相信“坚持初心就能成功”的鸡汤故事。

他们只相信“不被现实改变的初心，才能改变现实。”

他们都是“永不消逝的侠客“。





上海农商银行，守护每一份不容小瞧的初心。

在创作中，创作团队利用“武侠文学”、“反鸡汤文化”将本片社会化议题：“被现实辜负过的人们，是否还相信初心“推向观众 。

小男孩：代表所有不忘初心的人们

他的故事，就是大多数人的成长史。最初，他梦想成为大侠是因为“威风”，以为找到了真正的倚天剑就不会再受人欺负。一个收破烂的老头借此利用了他，幸而在班主任的陪伴和帮助下，小男孩真正明白了自己的初心“侠义之心”。他长大后成了一位击剑运动员，并开了一家击剑馆传递自己的信念。

班主任：代表所有的真诚守护

最初被小男孩视为“魔教大反派”，但其实，他并不反对小男孩追求初心，他只是不希望小男孩被人利用，荒废了前途。最后，是他陪伴小男孩坚定了初心，以击剑运动的方式实现了“武侠梦”。

师傅：代表现实对初心的考验

油滑世故，他利用小男孩的初心去为自己谋利。观众会从他身上看到，那些曾经洗脑并收割自己的人，因此很容易把自己带入到主角小男孩身上。通过他的“洗脑欺骗”，体现班主任的“真心陪伴”。

故事的前半部分让人欢笑，一个骗他捡垃圾，一个劝他不要练了，期间斗智斗勇笑料百出。

故事的后半部分让人感动，师傅的骗局被戳穿，没有大侠也没有“倚天剑”，但没想到一向反对他做大侠的班主任，肯定了他的侠义精神，并指明方向。

那一天，在上海农商银行门口，班主任给了小男孩一个更大的舞台，使他最终成为一名优秀的击剑运动员。

15年后回到家乡，当年痴迷武侠的小男孩在上海农商银行的帮助下开了一家青少儿击剑馆，将侠客精神一代代传承下去。

或许这世间本没有什么大侠，又或许每个人都是大侠。

「永不消逝的大侠」献给所有坚守初心的人们。