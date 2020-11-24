美团外卖被李诚儒“怒怼”，竟是因为太膨胀？！

美团外卖1118周年趴“小额神券红包变大额”活动，和广大吃货共同庆祝美团外卖7周岁生日，并邀请李诚儒老师拍摄活动广告片。没想到却因为“工作人员”过于膨胀，收到了李老师的一堆“儒言儒语“。

#李诚儒吐槽工作人员膨胀#

老戏骨李诚儒又又又怼人了！继如坐针毡、如芒刺背、如鲠在喉后又来了个“如此膨胀”？？？究竟发生了什么？

李诚儒老师来到《吃货请就位》后台，发现现在的年轻人真的膨胀了，刚结完双十一尾款就“胡吃海喝”，一点都不知道“宜未雨绸缪，毋临渴而掘井”，忍不住开怼。

工作餐吃居然鲍鱼？！这是人干的事吗？

这么大桶的奶茶一天5顿，顿顿喝？！

把李诚儒老师气得如坐针毡、如芒刺背、如鲠在喉。

原来，这一切的罪魁祸首都是美团外卖。仗着各大品牌都想和他合作、仗着大家喜欢他，推出“神券红包”肆意膨胀。

这“膨胀”力度连李诚儒老师都心动了。

李诚儒给美团外卖送祝福

在明白美团外卖为什么这么膨胀后，李诚儒老师立即为美团外卖送上了7周岁祝福，并在线指导吃货们如何正确点外卖。

彩蛋

李诚儒老师和美团袋鼠耳朵的互动太可爱了。一听工作人员说袋鼠耳朵应该黏在滑的地方，李老师就立马摸摸自己锃光瓦亮的脑袋说：“我这够滑”，还戴着耳朵来了一段“儒言儒语“表演。