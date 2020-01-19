淘票票×优酷影迷省钱卡：春节看电影，省下来的钱去吃吃喝喝！

春节前，将上线这样一款产品——淘票票×优酷影迷省钱卡！

说白了，就是用省钱卡看电影，看了片，还能让你立省20元。

那这20块钱，说多不多，说少也不少，省钱逻辑也不是特别直接。

咋跟影迷说啊？嗯。。。干就完了。

当然，上面的策略和洞察并不是我们的第一版方案，但也八九不离十。

接着，我们在创意思路上产生了一些分歧。

方向1

想含蓄的，黑色幽默一些的，讲一下不省钱就是丢钱的概念。但，太绕了！

方向2

想从观影感受上来体现。省钱买零食所带来的结果。

但，太绕了！

方向3

看着不错，就方向3了。

接着就是，故事脚本和分镜一气呵成。

然后这条片子，经过了一天的拍摄。

和一周的后期，片子今天上线了。

这是正片——

要感谢的人很多，比如收据上的这些可爱的人。

还有我们的摄影，灯光和剪辑老师。

其实除了这部大家呕心沥血的独立制作的广告片以外，淘票票影迷省钱卡业务推广的同学们，还做了很多有意思的动作。

比如，地气已经接到18线的小广告。

比如这则，可以与江南皮革厂倒闭比肩的洗脑视频。

比如跟曹操出行合作的，陆地大轰炸。

总之，春节档好片云集。

春节看电影，用淘票票×优酷影迷省钱卡。省钱就对了！

铁子们，带着你的影迷卡，咱们春节电影院见。