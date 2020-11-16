美的空调×李雪琴：研发了首款室内防风服

原标题：美的空调：常年对空调唱“为你我受冷风吹”的人，都看过来！

虽然最近李雪琴的片比较多，但…我们还是再来看一条吧。



害，没想到吧，我们费了老大劲可不是为了卖衣服，是卖空调！

这次接到美的双11的brief，虽然美的无风感空调上市5年了，但在对空调的认知中，有风感是共识，“无风感”还是相对陌生的概念。客户希望能搞些事件，“让无风感成为大众周知的空调功能点，成为美的空调品牌联想标签”。

空调直吹的酸爽想必大伙都深有体会，尤其是坐在办公室中央空调出风口，打工生活更加艰难，曾经就看到同事被吹得受不了，直接拿卡纸和胶带去糊风口。卧室开空调也一样，怎么调都感觉对着人吹，除了安装挡板别无他法。不得不说无风感空调是饱受直吹困扰一族的福音。

但“无风感”看不见、摸不着、听不到，怎么跟用户沟通呢？同时在双11这个节点，所有品牌都开启了肉搏战，广告比平时都硬了那么一点。在讨论了几轮之后，我们还是决定从空调直吹的痛点切入，来个反向操作，告诉用户室内也需要防风，研发首款室内防风衣给还没用上美的无风感空调的人。

首先我们自创了一个室内防风衣品牌 MwP （假的）。



源自MEIDI WIND PROOF的缩写



第一版室内防风衣设计手稿



第二版设计手稿

……



（中间过程可自行脑补）





最终版设计手稿

同时邀请铁岭脱口秀女王李雪琴和乘风破浪的姐姐黄龄来一场梦幻联动，李雪琴担任品牌创始人，黄龄担任产品体验官，别问为什么是她俩，问就是“缘，妙不可言”。



摄影师拍摄的酷酷的龄龄子



粉丝眼中的龄龄子.jpg

整个片子想要营造一种时尚大片感，在搭景上也花了很多心思。



实验室的搭景有种80‘s美剧的复古时尚感



极简风卧室防风对比实验场景



颇具未来感的室内防风衣发布会现场

为了让更多人感受这份创业热情，我们还创建了热搜话题#黄龄 李雪琴 合伙创业#，投了硬广开屏，以及朋友圈广告，截止目前话题阅读数突破1.4亿，视频播放量：3083万+，讨论度达到2万。



热搜话题页面



艺人social海报

收工合影啦！



深夜大家都赶着回去，片场只剩这两位

最后，感谢比我们还扣细节的客户，周末也不休息跟着大家盯进度。感谢导演安星和予舍制作团队的给力支持。

创意总监：hesky（陆旻昊）

美术：易思 曲艺 阿正

文案：脆脆

客户服务：成倩颖

导演：安星

制作：予舍制作

服装设计：Peter Grace