Vogue Film「花的游吟」，周迅、王一博主演

近日，#VogueFilm时装电影盛典# 开启，邀请周迅、王一博共同演绎杂志微电影——花的游吟，导演周全执导。

柔暗灯光下，成熟优雅的女歌手与阳光帅气的调酒师，将会碰撞出怎样的故事？

海报&剧照

幕后故事

2005年冬，周迅主演的《如果·爱》上映，在澳洲留学的周全飞回杭州，和初恋女友在圣诞雪夜一起看了这部电影。那是周全第一次在大银幕上看到周迅，北京冬天的皑皑白雪和她低声吟唱的《外面》是最动人的瞬间。后来，这部电影成为了那段感情的注脚。

今年冬天，周全与VogueFilm合作，周迅扮演的酒吧驻唱歌手成了他镜头里的女主角。两人的初次合作，对于周全来说，像是阔别了15年的久别重逢。周全选用了周迅在去年冬天发布的翻唱专辑《1227》中的一首经典曲目《夜来香》。周迅的《夜来香》是悠扬欢快的，也是超凡脱俗的。它不仅仅是对经典的重新演绎，也是精灵般的独立女子对生命、生活和爱情的态度。

周全的创作一直以最真实的情感表达作为基础，他的代表作《西小河的夏天》让很多人心里泛起涟漪，唤起了不同个体色彩各异的儿时回忆。拍摄时装电影是周全没有过的尝试，但不变的依然是情感表达的部分——要让人去相信。“情感很依赖演员之间的互动，摄影机不会骗人，当你面对镜头，心里想什么会通过眼神和状态输入和输出。你要相信这个人物，相信这个情感。”所以在构想整个故事的时候，周全尽可能地去贴近周迅和王一博两个演员本身的气质感觉，一直到拍摄当天，台词都一直在与两人讨论、微调，为的就是能契合两个主演当下的状态和交流氛围。

他们处在不同的生命阶段，想要的东西不一样，追求不一样。王一博扮演的男主角爱的方式很直接，他想要两个人在一起；周迅扮演的女主角则是“成全”，她成全他去追逐自己的人生，也成全自己拥有一片独立的天地。两个人不必用爱情将彼此捆绑，不必强求在不同方向的未来里在一起，成全对方，也成全自己。“这样的感情观是迅姐提出的，我很认同。因为人总是自私的，要做到这一点并不易，必须有大爱的情感境界。而王一博也给到我惊喜，他很专注， 完全投入到跟周迅的表演交流里，不是在等对方把台词说完然后说自己的部分，而是真正去听对方说什么，再给到自己的反应，真实而有机的情感流动，这对年轻演员来说很难。”

独立、自由、大胆，这是永恒的女性自我探索的主题，在一次次不同的情感交互中，我们总能找到真正属于自己的爱的方式。