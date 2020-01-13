WWF：《大自然在呼唤帮助》，你再听不见就晚了

Nature is calling for help

这是Wunderman Thompson Chile（伟门智威 智利）为WWF Chile（世界自然基金会智利分会）代理制作的公益视频广告《大自然在呼唤帮助》，通过展现大自然的灾难时刻和动物们的呼救，号召大家保护大自然。

几十年来，我们目睹了大自然的毁灭，超过450万次森林大火，每年夺走数百万动物的生命，全球超过1300万公顷的森林被砍伐殆尽。森林在呼救，正在消失的动物在呼救，人类如果听不到，最终灾难也将降临。

影片第一次用到了真实的鸟类歌曲进行的广播，这些歌曲是用森林遭到破坏时，鸟儿发出的声音录制的。

这是第一电台的一段摘录，用澳大利亚喜鹊模仿消防员警报声的真实录音制作的。

这是第二台收音机的节录，是用竖琴鸟模仿电锯声音的真实录音制作的。

在智利，森林火灾和过度砍伐一直是WWF关注的问题。可是，人类发出的声音，并没有引起社会的关注。这一次，就直接用鸟儿的声音，让人类直接听到这些生灵的求助。

这些紧急呼吁，让人们仿佛直接回到森林大火和森林砍伐的现场，感受到人类破坏大自然对地球生物多样性和生态系统的影响。自然保护不再是一句抽象的概念，而是一个个有呼吸的生命发出的呼喊，触目惊心，引发人们对自然保护的重视。

Credits

Advertising Agency: Wunderman Thompson Chile

VP Creative: Samer Zeidan

Head of art: Germán Quiroz

Account director: Gissel Gallo

Creative director: Jesús Ulloa

Copywriter: Diego Pinto

Art directors: René Ocaranza, Eduardo Orellana, Andrés Zavala

Studio: Mantra