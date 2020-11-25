英国麦当劳圣诞暖心大片：做回内心的小孩

每个人在成长过程中都会遇到这样的阶段：在享受了十多年无忧无虑的快乐时光后，突然发现自己要面临长大成人的问题。一方面，我们想要享受童年的快乐时光，另一方面又渴望长大，摆脱身上的稚气。

2020年圣诞，麦当劳联合李奥贝纳发布了一支90秒动画，讲述了母亲试图让十几岁的儿子放下电子游戏、迎接圣诞欢乐的故事，展现了男孩在成长过程中所面临的矛盾与挣扎。

圣诞就要来了，母亲正在为这一年一度的盛大节日做准备。而汤姆则显得有些颓废，对节日提不起劲儿来。

母亲捧着圣诞装饰前来，尽管汤姆内心欢呼雀跃，表面上却装作不感兴趣的样子。

母子俩来到集市，对于浓郁的圣诞氛围、母亲带上驯鹿发箍逗儿子开心的举动，汤姆仍不为所动。

但其实，在汤姆心里一直都住着一个小男孩，正在和长大成熟的自己作斗争。

回家路上途径麦当劳，当汤姆拿起那袋驯鹿零食，他终于倾听了内心的声音，并发现了圣诞精神。

“保持年轻”和“长大成人”，原来是可以并存的。如果不能在圣诞节“永远年轻”，那什么时候可以呢？

通过简单的视觉隐喻，麦当劳向我们展示了所有人都可能碰到的青少年问题以及看似叛逆背后的真实心声，并以轻松的方式化解了问题。近年来频繁在圣诞亮相的驯鹿饼干，也成了麦当劳展示童心的方式之一。

当背景音乐响起，我们立刻被带入故事。短片的背景音乐由英国歌手&词曲家贝基·希尔（Becky Hill）标志性曲目《永远的年轻》（Forever Young）改编，于11月15日发行。该曲目每下载一次，就将捐赠10便士给予英国运营时间最长的食品再分配慈善机构FareShare。