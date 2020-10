卫浴安装有多难？看完这支德国创意广告你就知道了

克服疑虑,让不可能成为可能。近日,德国家装品牌Hornbach推出创意广告《Little Big Man》。短片以一场史诗般的战争场面,展现了男主人公在更换盥洗盆过程中,尽管变得如此矮小,力量对比悬殊,但他通过不懈努力和艰难操作,终于赢得胜利的故事。

卫生间里,一场战争即将爆发:

伴随着厚重的背景音乐响起,男人从管道中走出来。与周围的事物相比,此时的他显得极其矮小,周边的扳手、螺丝钉看起来都硕大无比。

他抬头仰望,看向头顶上方悬挂着的一座硕大的旧盥洗盆。

接着,男人便以旧盥洗盆为目标,顺着墙面徒手向上攀岩,而下方则是一片高空。

经过一番努力后,终于抵达目的地。只见,他坐在旧盥洗盆上方,双手握住洞口边沿,双脚用力向外蹬旧盥洗盆。终于,墙面开始发生破裂,旧盥洗盆渐渐脱落,掉了下来。

紧接着,男子用双手托运比他体积大许多的新盥洗盆配件并用绳索升降配件。巨大的螺丝帽、工具枪搬运和操作起来并不太容易,男人需要动用全身,甚至用绳子捆绑身体在高空中作业。

在搬运工具枪的途中,他还遇到了一只巨大的苍蝇的袭击。

最后,男人用身体推动水龙头完成旋转,这一项工作总算是完成。

此时,他站在盥洗盆上,下面是高空。大汗淋漓的他正喘着气,突然向外倒下。他惊恐地从高空中落下,在触及地面时,一切恢复到了正常大小的模样。

男人望着新换好的盥洗盆,露出微笑。紧接着视频出现文案:

It seems impossible. Until you do it.

这似乎不可能,直到你做到。

男子,在完成新盥洗盆安装后,按下收音机暂停键,大步走出卫生间。