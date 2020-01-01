卫浴安装有多难？看完这支德国创意广告你就知道了

克服疑虑，让不可能成为可能。近日，德国家装品牌Hornbach推出创意广告《Little Big Man》。短片以一场史诗般的战争场面，展现了男主人公在更换盥洗盆过程中，尽管变得如此矮小，力量对比悬殊，但他通过不懈努力和艰难操作，终于赢得胜利的故事。

卫生间里，一场战争即将爆发：

伴随着厚重的背景音乐响起，男人从管道中走出来。与周围的事物相比，此时的他显得极其矮小，周边的扳手、螺丝钉看起来都硕大无比。

他抬头仰望，看向头顶上方悬挂着的一座硕大的旧盥洗盆。

接着，男人便以旧盥洗盆为目标，顺着墙面徒手向上攀岩，而下方则是一片高空。

经过一番努力后，终于抵达目的地。只见，他坐在旧盥洗盆上方，双手握住洞口边沿，双脚用力向外蹬旧盥洗盆。终于，墙面开始发生破裂，旧盥洗盆渐渐脱落，掉了下来。

紧接着，男子用双手托运比他体积大许多的新盥洗盆配件并用绳索升降配件。巨大的螺丝帽、工具枪搬运和操作起来并不太容易，男人需要动用全身，甚至用绳子捆绑身体在高空中作业。

在搬运工具枪的途中，他还遇到了一只巨大的苍蝇的袭击。

最后，男人用身体推动水龙头完成旋转，这一项工作总算是完成。

此时，他站在盥洗盆上，下面是高空。大汗淋漓的他正喘着气，突然向外倒下。他惊恐地从高空中落下，在触及地面时，一切恢复到了正常大小的模样。

男人望着新换好的盥洗盆，露出微笑。紧接着视频出现文案：

It seems impossible. Until you do it.

这似乎不可能，直到你做到。

男子，在完成新盥洗盆安装后，按下收音机暂停键，大步走出卫生间。