百指蝉联第一，A.I.黑科技，终于对00后“下手”了！

疫情当下，线上教育俨然成为产业新风口，各大品牌纷纷跟进，涌入智慧教育领域新赛道。如何在一众产品中脱颖而出，真正走进用户视野成为品牌破圈的关键。

识局者生，破局者存。深度传播集团数字营销团队为科大讯飞智能学习机量身定制一套营销打法，通过战略、营销、创意三位一体的组合拳，为话题#讯飞智能学习机#创造了千万级声量，并深度赋能销售。百度指数连续两月蝉联第1。传播期间，电商搜索指数排名京东第3、天猫第5，助力讯飞学习机强势突围。

为达到拥抱用户、赋能销售的战略目的，深度团队打通品牌理念、名人号召度、产品突破功能点进行深度串联，策划一期暑期传播大事件—「讯飞亿元奖学金计划」，持续卷入多位品牌好友，以一个关键词「加分神器」全方位渗透用户心智，触达核心消费群体，为销售赋能。

接下来，请摆好最佳观看姿势，看流量+黑科技强强联手，如何造出一股不凡的「新生浪潮」

# 1



国民品牌 X 流量学霸

陈铭、王昱珩惊喜助阵，新品排行登顶第一

在互联网走俏的时代，产品好不好“盘”，还要依托名人的号召力。

近年，以陈铭、王昱珩为代表的流量学霸进入大众视野，其自身强大的思辨能力与观察力突出的形象，与品牌智慧教育理念深度契合。

深度团队联合陈铭、王昱珩作为科大讯飞智能学习机品牌好友，聚焦新品发布会拍摄ID视频，借势打通用户与品牌的链接。不仅调动了粉丝积极性，实现5958.5W+传播声势，更吸引了潜在用户群体的关注。

在深度团队看来，品牌好友的关联是“破壁”之举，助推科大讯飞智能学习机连续两月蝉联百度指数第一。有了“高智商学霸”的加持，怎能不给力~

# 2



“抖B”加持 X SOCIAL刷屏

聚焦两个圈层，实现全网引爆

在这套组合拳中，全媒体矩阵式传播是大事件出圈的关键。为了让品牌不再“高冷”，挖掘潜在用户，深度团队聚焦两个圈层：

渗透家长圈层，强重复加强「讯飞学习机=加分神器」的品牌记忆及认知，聚焦微信端，以稿件、社群、朋友圈刷屏级对话更具决策力和购买力的目标群体，让用户“替品牌说话”。

聚焦中小学生用户，基于对年轻人的全方位洞察，深度团队搭建破次元沟通渠道，布局“抖B”传播矩阵，以趣味内容挖掘学生共鸣，品牌贴近用户so easy~

“抖B”中毒用户遍地开花，如何吸引注重新奇的他们？

从抖音到B站，深度团队当了次“黄金矿工”，深度合作黑马up主@进击的金厂长，以年轻人的脑洞、风格突出的动画表达、快准狠的信息直给、清晰的引流链路，收获了铁粉的刷屏响应及好评，同时借势发力微博端，持续为奖学金计划聚势、销量赋能。

# 3



内容包装 X 梗王再现

综艺范新玩法，很花很出圈

超级会玩的综艺梗王，小课堂笑点与干货齐飞，号召力绝对UP！

对于品牌而言，增加与年轻用户的沟通，是实现“品效合一”的关键。深度团队为深化品牌好友对品牌及新品的背书，借势开学季，联合光明网深度采访王昱珩，打造一堂「开学必修课」，并借力光明网、参考消息等权威媒体背书，持续为「讯飞亿元奖学金计划」大事件加码。

解锁王昱珩的梗王特性，以极具综艺感的「快问快答」形式，多平台进行声量引爆，刷新科大讯飞智能学习机“有趣、有效”的新形象，实现真正的品效销合一。

成长于互联网时代的科大讯飞智能学习机，想与学生打好交道，势必要打造无界全域营销新生态。深度作为讯飞学习机的品牌传播和产品营销年度合作伙伴，深谙品牌发展愿景，依靠差异化营销策略，在传播期间，新品成功登顶学生平板排行榜第一，电商指数、百度指数均有提高，更成功解锁了国民品牌营销新姿势，拒绝代言人成为品牌高级工具人，做有内容、有交互、有沉淀的营销。