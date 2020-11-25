宝马入驻B站，首支宣传片有点高能！

原标题：宝马华丽登陆B站，FF终极先锋献上“高能的一匹”

近日，FF终极先锋，BlinkMyBrain导演与代理飞拓无限（Fractalist），为宝马最新的哔哩哔哩官方账号打造了一支3分钟的动画大片。

这部短片是宝马官方登陆B站的首支开门红短片，需要为品牌在哔哩哔哩的官方账号奠定基调。为赢得年轻一代中国观众的喜爱，宝马希望能够通过一支有趣，风格新鲜，不那么“广告”的视觉大片，来展示其品牌的历史。

飞拓无限的项目经理Julien Li向我们解释了这部电影的概念和整个宣传活动的用意：“其理念是创造一个真正贴近年轻观众生活的游乐场，触及传统广告无法触及的部分，让宝马能走进年轻人的内心。官方品牌往往会给人有点难以接近，令人生畏的印象，而加入B站，建立官方频道，能够帮助品牌更加亲切，接地气地与消费者互动，去展示品牌的另一面。”

他随后补充道，“短期的目标是通过展示更新奇有趣的内容，让观众感受到品牌的活力，一扫过往冰冷，程式化的刻板印象。而我们的长期目标则是希望能够为成为新一代人生活中的伴侣，通过策划、引导和启发他们的现代出行和生活方式，与他们建立亲密的关系。”

由FF终极先锋上海领头并在布宜诺斯艾利斯工作室的协调下，FF终极先锋选派了BlinkMyBrain (Ariel Costa)导演，并组建了一个由遍布南美和欧洲的专业设计师和动画师组成的定制团队，以支持长达6周的紧张制作。

代理提供了剧本的初稿后，FF终极先锋和Costa开始为每句台词和概念挑选图片和构思创意，随后，画外音完成了场景构建的整体结构。



幕后过程

导演Costa在讲述他的创意构想时说，“我把整件作品规划得像是一本即复古，又现代，且对比强烈的书。这些新与旧交织的内容，帮助了我们去建立恰当的对比感。宝马因其过去而成为今天的宝马。我想要在同一时间线上，去体现宝马的过去，现在和未来。当然，这一切都融入了美丽的中华文化。我们最终创作了80多段独特的混合媒体片段，用多样的风格讲述了同一个故事。”



幕后过程

虽然制作时间紧张又挑战，但FF终极先锋巧妙的制片管理和运作流畅的“24小时流水线”完美地解决了这一难题。白天，FF终极先锋在中国与代理沟通合作，收集反馈，而到了晚上，北美南美的团队负责落实设计和动画制作。

Li告诉我们，其实最大的挑战是：“如何巧妙地将哔哩哔哩的风格和语言与品牌内容结合起来，使短片在平台和观众眼中，显得更加自然亲切。此外，由于大部分使用的梗，要么需要观众对中国文化有深刻的理解，要么是有品牌方面的限制，如何将这些素材梗运用得有趣又精准，也是一个很大的挑战。”



图片来源：宝马中国

宝马通过微信朋友圈对这次的B站登陆活动进行了定制KV主视觉宣传，并进一步通过微信文章和微博进行了推送。截止今日，这部短片在B站的观看次数超过了5万人次。



图片来源：宝马中国

关于这次与FF的合作，Li认为，“FF终极先锋的创意投入和概念设计绝对是一流的。我们想要一部制作精良且激动人心的作品，这个团队在这两方面都完成得很棒。在制作时间紧张，脚本一再变动的情况下，他们也顶住了压力，出色地完成了任务。FF终极先锋是值得信赖的伙伴，而最终的交付内容不仅令人满意，还超出了我们的预期。”

Credits 工作人员名单

Production Company 制片公司: Final Frontier终极先锋

Executive Producers 监制: Chris Colman, Gustavo Karam, Julieta Zajaczkowski

Project Managers 制片人: Angeles Blasco, Yanyie Tran

Production Assistant 制片助理: Yeeman Lin

Director 导演: BlinkMyBrain (Ariel Costa)

Music Production Company 音乐制作公司: Cachorro Loco

Music Composer 音乐作曲家: Facundo Capece

Sound Design 声音声效设计: Lola Richte