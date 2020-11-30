Apple广告：《迷你的魔力》，用音乐延长假期

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The Magic of Mini 

音乐能为你塑造一个不同的世界。苹果在 YouTube 频道上发布了年度假日广告，题目为“The Magic of Mini”（迷你的魔力），展示了音乐如何帮助改善人们的情绪，给人带来美好的生活感受。

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街上一派圣诞的热闹气氛，但Tierra Whack走在街上，却表情忧郁，穿着灰色调的衣服。但当她戴上耳机时，世界一下子变了样。她脖子上的围巾越来越长，慢慢把她包裹起来。

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回到家，打开灯。Tierra Whack叫siri打开音响，白色的HomePod顿时变成HomePod mini ，一个穿着艳丽色彩衣服的小Tierra Whack从后面跳了出来。

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小Tierra Whack带着Tierra Whack载歌载舞，让她越来越开心，身上的衣服便变成了五彩斑斓的颜色。视频中出现的两首歌曲是：《feel good》 by Tierra Whack、《Peppers and Onions》by Tierra Whack。

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苹果表示：“使用 HomePod mini 延长假期。” “小小喜悦从来没有听起来那么快乐。”另外，全尺寸的 HomePod 和 AirPods Pro 在广告中也短暂亮相。

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