口碑×饿了么推出《中国辣度》纪录片，看饿了！

一、能吃辣吗？

这个夏天，《中国辣度》纪录片上线饿了么和口碑app，每天一集、共四集，分别展现了4种辣的口感与感受。它用众多撩人口欲的镜头，为无数人的吃饭时间再加一次餐。

作为本地生活服务平台，饿了么与口碑的首部“中国辣”系列纪录片，联合了小龙坎火锅、李不管把把烧、周黑鸭、探鱼四个品牌，每集讲一个品牌对应的一种辣——小龙坎的热辣、李不管把把烧的火辣、周黑鸭的甜辣、探鱼的香辣。3分多钟的纪录片，用不同的辣讲诉不同的生活，在碎片化的时间里，呈现能感受得到的辣。

辣是我们日常中必不可少的美味，早已深入人心。我们一开始说辣的时候，除了流口水之外，也试着去说说辣的不同。我们想让辣富有更多的内涵，用食物天然的幸福感，带出辣的不同。为避免同质化，我们想到做出更多烟火气的设计，比如开片时的烟火复古、以及每个街巷的熙熙攘攘等等。 所有的氛围，都在营造辣的环境和辣的口感，这些似是而非的东西，看起来是一回事，吃起来又是另一番体验，毕竟不是每个人吃辣，但我们想让辣能激起每个人的食欲和尝试欲，说不定就爱了，说不定就打开了新世界的大门。

除了口感外，如果要问到，辣为夏天带来了什么的时候？我们想辣不止是深夜的大排档、热气腾腾的火锅、以及欲罢不能的辣卤与滋滋作响的烤鱼，我们希望中国辣度展现的辣，能成为今年夏天人们口中的桃花源。

二、《中国辣度》系列海报

在海报设计上，我们想象的辣，是存在与生活之间的必须。它加持下的食物，带给我们感官体验，像高山、大树、海浪、池塘，让我们能感受到辣的丰韵。

生活没在怕，就要这热辣



翻山越岭，尝酸甜苦辣



江湖火辣，任你来闯



游刃有鱼，吃香喝辣



三、后记

有的项目磨人，有的项目是磨肚子。我们接到这项目的时候，项目也很赶，即便身在门店，但我们依然保持着足够的克制力，等拍完再吃。

《中国辣度》纪录片以碎片化时长帮助人们打发吃饭时间，也能激起更多食欲。这样的体验，也许在将来会变得越来越多，而这也是吃的魅力，因为人们总想吃到更好吃的。

最后，感谢导演、制片、项目经理、创意等在幕后付出的艰辛劳动，也感谢各位在片场的忍住。就这样吧，饿了。