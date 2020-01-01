美团外卖×大张伟：我怎么这么好吃

6月初，美团外卖暑期全国夜宵项目组，给TOPic和大张伟发来一份暑假作业：如何让更多年轻人深夜上美团外卖点夜宵？
尤指在加班/追剧追综艺/打游戏各大夜宵场景下的年轻人！
ok，那么问题来了——
明星营销看似简单，却极难出彩。毕竟谁还没个偶像包袱？TOPicer一顿暴想，疯狂试探后就有了以下对话：
上作业
作业1：全国夜宵TVC
《我怎么这么好吃》
美团外卖 × 大张伟
（先来感受一波大老师的美颜暴击gif！）
wink眼神杀
真香两个字，我只说一次
TVC 正片
作业2：华南夜宵TVC
在拍大张伟之前TOPic针对华南市场也交了一份作业
华南市场作为前期试水
帮助我们确定了这样一个思路
“通过诱发年轻人心底的「馋」
促成他们来美团外卖点夜宵「解馋」”
（ASMR提示：前方高能，戴上耳机，小心看馋）
作业3：全国夜宵SOCIAL VIDEO
为了让明星价值最大化
我们结合大张伟老师爱吐槽的人设
又立马给大老师赞助了一档
压根不在乎收视率的新综艺《天天想吃》
既然粉丝爱看
就让大老师吐槽吐得痛快！
作业4：直播
几句吐槽怎么看得够？
知道粉丝想365度无死角看大老师
边吃边聊×笑靥如花×频频爆梗×语出惊人
好的，那我们直播吧
2小时够吗？
喜欢快乐和夜宵的朋友不可错过
7.28晚8点前上美团APP搜：大张伟
20:00-22:00
收看《天天想吃》专场直播
作业5：SOCIAL话题
本次campaign
大老师唱跳了，龙虾上身了
综艺和直播也安排了
有被笑到，有被嗨到，有被馋到
是时候上价值观了！
年轻人为啥爱点夜宵？
或许每份夜宵订单背后都有它的意义
我们吃的不是夜宵，是自由的滋味啊
(点击下方图片查看扎心真相)
项目花絮
所以
TOPic上交的暑假作业
馋到你了吗？
反正我们在片场，是越拍越馋来着……
（偷拍老板，有图有真相）
TOPic项目组与大老师的大大大大大合照
1个项目喜提12个工作群
最后的最后
感谢全国TVC导演：王煜
感谢华南TVC导演：陈伟浩
感谢制作公司：剑阁和乌龟快跑
撒花！