美团外卖×大张伟：我怎么这么好吃

6月初，美团外卖暑期全国夜宵项目组，给TOPic和大张伟发来一份暑假作业：如何让更多年轻人深夜上美团外卖点夜宵？

尤指在加班/追剧追综艺/打游戏各大夜宵场景下的年轻人！

ok，那么问题来了——

明星营销看似简单，却极难出彩。毕竟谁还没个偶像包袱？TOPicer一顿暴想，疯狂试探后就有了以下对话：

上作业

作业1：全国夜宵TVC

《我怎么这么好吃》

美团外卖 × 大张伟



（先来感受一波大老师的美颜暴击gif！）



wink眼神杀



真香两个字，我只说一次

TVC 正片

作业2：华南夜宵TVC

在拍大张伟之前TOPic针对华南市场也交了一份作业

华南市场作为前期试水

帮助我们确定了这样一个思路

“通过诱发年轻人心底的「馋」

促成他们来美团外卖点夜宵「解馋」”



（ASMR提示：前方高能，戴上耳机，小心看馋）





作业3：全国夜宵SOCIAL VIDEO

为了让明星价值最大化

我们结合大张伟老师爱吐槽的人设

又立马给大老师赞助了一档

压根不在乎收视率的新综艺《天天想吃》

既然粉丝爱看

就让大老师吐槽吐得痛快！

作业4：直播

几句吐槽怎么看得够？

知道粉丝想365度无死角看大老师

边吃边聊×笑靥如花×频频爆梗×语出惊人

好的，那我们直播吧

2小时够吗？

喜欢快乐和夜宵的朋友不可错过

7.28晚8点前上美团APP搜：大张伟

20:00-22:00

收看《天天想吃》专场直播

作业5：SOCIAL话题

本次campaign

大老师唱跳了，龙虾上身了

综艺和直播也安排了

有被笑到，有被嗨到，有被馋到

是时候上价值观了！

年轻人为啥爱点夜宵？

或许每份夜宵订单背后都有它的意义

我们吃的不是夜宵，是自由的滋味啊

(点击下方图片查看扎心真相)

项目花絮

所以

TOPic上交的暑假作业

馋到你了吗？

反正我们在片场，是越拍越馋来着……



（偷拍老板，有图有真相）



TOPic项目组与大老师的大大大大大合照



1个项目喜提12个工作群

最后的最后

感谢全国TVC导演：王煜

感谢华南TVC导演：陈伟浩

感谢制作公司：剑阁和乌龟快跑

撒花！