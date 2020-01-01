奥利奥×周杰伦：用50000块小饼干，还原你的青春BGM

最近，奥利奥官宣其最新代言人：陪伴一代人青春的周杰伦。以回忆和青春为线索，推出 #无与伦比 玩味无限# 系列广告活动，希望借此勾起一代人的美好回忆，把青春和玩味无限的奥利奥饼干关联到一起。

为此，奥利奥用 50000 块饼干，化身琴键音符拼出了一场“无与伦比”演唱会，也还原了 20 年前周杰伦的经典专辑封面。当前奏响起，我的青春又回来了……

从流行到经典，陪伴我们走过青春的 BGM ，都被这些小饼干带回来了。这 50000 块饼干做成的艺术装置，将会于5 月 18 日至 31 日在上海徐家汇地铁站展出。

此外，该系列广告还推出了两款联名产品：“边吃边唱”奥利奥歌词装和周杰伦全球限量黑金音乐盒。

“边吃边唱”奥利奥歌词装

周杰伦全球限量黑金音乐盒

另外，奥利奥还推出一支 15 秒电视广告，广告中周杰伦化身成为一名童心未泯的爱玩老爸，用魔法玩转不一样的奥利奥经典吃法：扭一扭，舔一舔，泡一泡。伴随着经典旋律《甜甜的》，把观众仿佛又拉回了那个爱玩的青春甜蜜时光。

其实，在以上两支个性鲜明的视频广告释出之前，就有一组 #玩味无限# 的主题海报，率先在微博等社交媒体预热，与正式登场的视频广告一起，共同为即将来临的奥利奥天猫超级品牌日提高曝光。