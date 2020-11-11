“站在背后”的QQ网吧，如何“具象化”的为品牌升级？

对很多网吧业主来说，“QQ网吧”的名字并不陌生，它是由腾讯公司资源支持，涵盖多款游戏奖励内容的福利网吧，向网吧业主提供腾讯系游戏的福利特权，及网吧管理协助工具。但对于玩家来说，由于“QQ网吧”始终站在背后，其形象让大家感知度较低，再加上福利较为分散，很难成为玩家们选择网吧的决策因素。

今年6月，QQ网吧集结腾讯系8款热门大型游戏，启动了“福利畅玩季”，在为网吧业主带来流量，以及为玩家带来福利的同时，依靠腾讯强大的资源优势，完成了一次“具象化”的品牌升级。

一个符号，让品牌形象可视化

找到一个有联想力的符号，可以加深消费者对品牌的认知度。将QQ网吧的LOGO轮廓化处理，放大成一个具有辨识度的符号，通过不断重复，加强记忆度。

此外，一提到网吧，就离不开“网管”这个角色，在这次的“福利畅玩季”里，QQ网吧塑造了一个“史上最难网管”的形象，不论玩家身处何地，都誓把福利送到手，以此来强化QQ网吧做为“玩家福利主场”的品牌印象。

一次体验，让消费者可感知

除了让难以触摸的品牌形象被消费者看到，还需要切实的让他们可以体验到、感知到。为此，QQ网吧集结了腾讯系8款热门大型游戏，在成都某电竞馆内，向玩家发起了一场“红包风暴”。

6米多高的巨型“红包风暴”平地而起，入馆的每位玩家都可以在QQ网吧里感受到福利的席卷而来，全英雄、海量皮肤、额外翻牌、绝版史诗装备、豪华道具礼包等重磅福利也尽数放送！

据悉，受疫情影响网吧业一直处于寒冬状态，而在这为期一个月的“福利畅玩季”里，参与活动的网吧迎回了久违的客流，上座率升高，生意也开始回暖。“福利畅玩季”不仅是QQ网吧的一次品牌升级，同时也为网吧业主从源头上扩大了用户基本盘。

一个战略，让品牌价值可持续

为什么QQ网吧从创建品牌以来，就一直坚持“福利网吧”的定位，靠福利帮助网吧招揽生意呢？

随着网吧行业的发展，用户不断成熟，玩家们选择网吧的决策因素，从离得近、环境好，升级到更高的需求。玩家去网吧打游戏，归根结底是为了更好的氛围、内容和体验。而对于一家网吧来说，环境、设备等硬件实力是游戏体验的基础，但想进一步提升用户体验，靠的是专属的游戏内容、服务等软实力。QQ网吧正是看准了这样的市场机遇，像网吧提供游戏特权福利，帮助网吧建立更强的竞争力，在市场突围。

QQ网吧本次品牌升级，除了在形象和体验上做到让消费者可感知，更针对网吧业主推出了战略上的支持，展开了“福利升级”、“赛事发展”、“流量扶持”三大助力计划。这三项计划将打通线上传播渠道，结合线下经营场景，帮助网吧实现强曝光、持续引流与高转化，全维度提升客流，增长业绩。

创作人员名单：

CD：梁伊洛

ACD：周笛

Account：张帅

Copy：王舒 胡家俊

Design：刘书豪