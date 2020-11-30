英国纸巾品牌圣诞短片：混乱的一天

在你印象里，圣诞节是怎样的呢？挂满礼物的圣诞树、围坐在火炉旁的家人亲友、满载礼物的圣诞老人？

不存在的！今年圣诞，英国家用毛巾品牌Plenty推出一项名为“mess”的战役，并发布一支短片展示真实世界的圣诞节。

Xmess

对男主来说，这可是他过得最糟心的一天了。本该是一年中最温馨的时刻，他却经历了各种事故。

想哄女儿开心被吐了一身，这场面连妻子都忍不住笑场。

转头就看到祖父“奋力”地和火鸡“战斗”，试图往它肚子里塞更多香料食物。

亲戚一抬手就撞了，男主杯中的红酒都被毛衣喝了。

还是安静的整理地上堆满的礼物包装吧，却意外碰到了不明液体。

去洗手时……打开厕所门，看到边吃东西边上如厕的亲戚，男主愣在了当场。

去门外透风，又被熊孩子的无人机砸中鼻子。

出状况的可不止男主一个。兴许是腹中宝贝塞多了，祖父用心准备的火鸡“duang”一下就落了地，肚子里的美味全露了馅。

当然了~作为圣诞必备，它还是在众人诧异下被拾掇拾掇搬上了桌。

一起举杯吧，圣诞快乐~

最然圣诞这天混乱无比，和印象里的节日氛围背道而驰，但这就是我们真实的日常啊。正如片曲“Love Hurts”所寓意的那样，生活中充满各种让人抓狂的人和事，但亲人间的爱却支撑着我们处理这些手忙脚乱，继续前行。

全球卫生健康公司Essity的全球市场营销&传播总监Martina Poulopati表示：“该广告不仅突出了产品特点，也展示了更真实的爱和情感，为品牌乃至整个行业树立了新路线。数十年来，圣诞广告一直向我们展示一尘不染的厨房以及家庭恩爱，现在应该停止妖魔化或标准化地庆祝它了。”